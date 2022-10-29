Садоводы рассказали об эффективном и дешевом удобрении

Для подкормки растений, а также для удобрения почвы прекрасно подойдут картофельные очистки.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

В качестве экологичного и недорогого средства для удобрения автор блога о садоводстве рекомендует использовать картофельную кожуру. Содержащиеся в очистках крахмал, глюкоза, минералы и другие полезные соединения прекрасно подпитывают растения и укрепляют их.

Кроме того, использовать это удобрение можно в разных видах. Не обязательно добавлять в почву свежие очистки, их можно подсушить в духовке и измельчить в мясорубке или блендере. Преимущество такой манипуляции заключается в удобстве хранения. Порошок займет минимум места в доме, учитывая то, что за зиму кожуры от картофеля может скопиться очень много.