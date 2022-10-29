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1 час назад

Садоводы рассказали об эффективном и дешевом удобрении для почвы

Крестьянская жизнь

Для подкормки растений, а также для удобрения почвы прекрасно подойдут картофельные очистки.

Садоводы рассказали об эффективном и дешевом удобрении
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В качестве экологичного и недорогого средства для удобрения автор блога о садоводстве рекомендует использовать картофельную кожуру. Содержащиеся в очистках крахмал, глюкоза, минералы и другие полезные соединения прекрасно подпитывают растения и укрепляют их.

Кроме того, использовать это удобрение можно в разных видах. Не обязательно добавлять в почву свежие очистки, их можно подсушить в духовке и измельчить в мясорубке или блендере. Преимущество такой манипуляции заключается в удобстве хранения. Порошок займет минимум места в доме, учитывая то, что за зиму кожуры от картофеля может скопиться очень много.

Картофельный порошок можно насыпать под каждое растение весной, а можно посыпать им грядки осенью, после чего перекопать. Также его хорошо использовать при высадке рассады, добавляя в каждую лунку.

Дом и сад,
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