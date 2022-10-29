Что делать, если на хозяина рычит собака

Российская кинологическая федерация рассказала о правилах поведения во время рычания собаки на хозяина.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что необходимо разобраться в причинах, почему животное начало себя так вести. Важно исключить проблемы со здоровьем собаки. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания это происшествие.

Например, собака могла зарычать на хозяина из-за боли или проблем со здоровьем. Таким образом она сообщает хозяину, что в ее организме что-то не так. Бывает, что хозяин сам случайно дотрагивается до больного места животного при визуальном осмотре.

Также собака может издавать рычание из-за страха. Питомец мог испугаться, когда его внезапно разбудили. Понять страх собаки можно по ее позе: хвост поджат, уши прижаты, тело напряжено.

Еще одной причиной могут быть ошибки в воспитании питомца. Например, если ранее собаку обидели или ударили, она могла запомнить эту ситуацию и среагировать рычанием, даже если хозяин просто поднял руку.

Специалист также упомянул такой фактор, как защита. Питомец мог просто защищать свою территорию, когда хозяин, например, подошел к миске, пока тот принимал пищу.

Так, если собака рычит, первым делом необходимо исключить проблемы со здоровьем питомца. Затем нужно проанализировать свое поведение, из-за чего питомец мог испугаться или начать защищаться.