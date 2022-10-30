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1 час назад

Агроном раскрыл преимущества посева моркови перед зимой

Мир24

Огородники могут посеять морковь под зиму, но этот способ имеет как свои преимущества, так и недостатки, рассказал aif.ru агроном Петр Синьковский.

Агроном раскрыл преимущества посева моркови перед зимой
Фото: Мир24Мир24

Эксперт отметил, что предзимний посев обеспечит получение раннего урожая – корнеплоды созреют уже в начале июня. Также высока вероятность, что всходы будут здоровыми и дружными. Кроме того, морковь не успеет стать объектом для нападок вредителей.

Основным минусом ранней посадки моркови специалист назвал ее неспособность долго храниться.

Синьковский рекомендовал не сеять под зиму ранние и среднеранние сорта, лучше использовать среднепоздние и поздние, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки.

Для предзимнего посева вполне хватит половины стандартной морковной грядки. Агроном также напомнил, что морковь нельзя сеять после сельдерея, петрушки и собственно самой моркови.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, какие семена переживут холода и дадут ранний урожай.

Дом и сад,Михаил Краснов,
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