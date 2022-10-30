Как правильно чистить пульт от телевизора

Если вы часто пользуетесь пультом дистанционного управления от телевизора, то советы пользователя iXBT.com вам точно помогут. Ведь время от времени это устройство нужно чистить, чтобы оно работало как надо.

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Пульт от телевизора в любом случае нуждается в чистке. Если этого не делать, то со временем он станет работать всё хуже, а потом, возможно, и вовсе выйдет из строя.

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Прежде всего, нужно отметить, что загрязнение пульта можно спутать с его неисправностью. Если ни одна кнопка не работает, то поменяйте батарейки. Если всё осталось по-старому, то, возможно, дело в ИК-светодиодом или другими деталями пульта. Чтобы проверить, всё ли в порядке, включите камеру на смартфоне (а лучше - макросъёмку), наведите её на диод и нажмите на кнопки. Если видите тускловатый свет - значит, пульт работает и проблема в приёмнике телевизора. Если никакого света нет - придётся или нести пульт в сервис, или покупать новый.

Условно чистку пульта можно разделить на три вида: полная, внутренняя и внешняя.

Для внешней чистки понадобятся почти любые бытовые очистители, с которыми можно работать без перчаток. Например, жидкое мыло, средство для мытья посуды, влажные салфетки, гель для душа. Для этого достаньте батарейки, протрите углубление, где они были, салфеткой с очищающим средством, затем с просто влажной салфеткой, а потом - сухой. То же самое можно проделать с кнопками. Углубления можно очистить от грязи ватными палочками, зубочистками. В качестве профилактики можно просто протереть весь пульт спиртом или антисептиком.

Для внутренней очистки вам нужно уже обладать определёнными знаниями. При очищении деталей нельзя использовать средства на водной основе, то есть воду, мыльный раствор, жидкое мыло и пр. Применять нужно только следующие средства: обезжириватели, алкогольные напитки, спирт, духи и одеколоны. Нужно полностью разобрать корпус, затем пропитать жидкостью ватный диск и протереть внутренности. Однако от воды нужно защищать именно плату, а остальные компоненты можно промыть щёточкой, смоченной водой.