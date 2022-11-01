Подзимние посевы имеют ряд преимуществ. В первую очередь растения, которые высевают в почву перед зимой, устойчивы к перепадам температур, им не страшны вредители и заболевания.

Для подзимнего лука важно выбрать подходящее время для посадки – лучше всего сажать лук до начала сильных заморозков, когда ночная температура не опускается ниже -5. Идеальным временем будет посадка за 10-14 дней до наступления устойчивых заморозков. Также важно выбрать правильный сорт лука.