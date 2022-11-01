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3 часа назад

Как правильно сажать лук на зиму: видеоинструкция

Стелла Шмель

Подзимние посевы имеют ряд преимуществ. В первую очередь растения, которые высевают в почву перед зимой, устойчивы к перепадам температур, им не страшны вредители и заболевания.

Для подзимнего лука важно выбрать подходящее время для посадки – лучше всего сажать лук до начала сильных заморозков, когда ночная температура не опускается ниже -5. Идеальным временем будет посадка за 10-14 дней до наступления устойчивых заморозков. Также важно выбрать правильный сорт лука.

Подробнее о том, как сажать лук перед зимой, смотрите в видео.

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