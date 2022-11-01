Вещи, которые нужно выбросить из дома до Нового года

Ни в коем случае не оставляйте их!

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Новый год уже не за горами, а это значит, что пора готовиться по всем правилам. В первую очередь, избавляемся от всего ненужного. Вы ведь знаете, что некоторые вещи накапливают отрицательную энергию? Мы подскажем, что из вещей точно не стоит брать в новый год.

Одежду и обувь, которые вы давно не носите

Наверняка в вашем гардеробе есть вещи, которые вы любите, но по тем или иным причинам так и не надели за весь этот год. Неважно, в чем причина, вещь, которая висит в вашем шкафу больше года без дела должна отправиться в утиль. Каждый сезон появляются новые тренды, которые не дают старым вещам шанс на вторую жизнь, пересильте себя и потратьте пару часов на разбор своей обувницы и полок в гардеробе, чтобы «освежить» не только вешалки, но и домашнюю атмосферу.

Календарь с прошлого года

От этой вещи стоит избавиться без всяких сомнений. Многие предпочитают оставлять старые календари, особенно с симпатичными иллюстрациями, как украшение на стене, однако специалисты по фэн-шуй не советуют оставлять даже самые красивые календари, если вы не используете его по назначению. Вы просто не сможете психологически настроиться на обновления в своей жизни, если перед глазами у вас будут мелькать знакомые даты, возможно, некоторые из них были весьма неприятными.

Носки без пары