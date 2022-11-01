Как беспорядок в доме влияет на нашу жизнь — психология хаоса

Состояние вашего дома напрямую зависит от ваших внутренних ощущений.

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Сам по себе беспорядок в квартире говорит только о том, что в ней давно не прибирались. Может ли это влиять на нашу жизнь? Да. Как минимум нам бывает неловко пригласить кого-то в гости, если дома не убрано. А значит, нам стыдно. То есть мы и сами осознаём и ощущаем неприятность этой картины. Как максимум, если в доме царит неразбериха, мы не в ладу сами с собой. Мы не в ладу со своей каждодневностью. Мы не можем заботиться о себе и своём и, возвращаясь домой, просто бросаем там кости.

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Оболочка связана с нутром. Беспорядок вокруг перетекает в беспорядок по жизни. Так же, как грязное тело и волосы говорят о том, что «гниёт» что-то внутри. Если дом перестаёт быть ценностью, если к нему нет уважения, значит, он обессмыслился. Вы перестали его замечать, перестали о нём заботиться. В нём больше нет убежища, нет тепла, нет достояния. В этом доме стало грязно, уныло и пусто, даже если он наполнен дорогими вещами. В нём нет возможности дышать, наполняться, завершать счастливо день и встречать новый.

Рассказываем, как именно хаос и беспорядок влияют на нашу повседневную жизнь.

Мы соглашаемся на среднюю жизнь

Если человек живёт в постоянном беспорядке, вероятно, в какой-то момент он решил отказаться от жизни. Он коротает время. Классика жанра: девушка бросила юношу, и вот он месяц лежит на диване, покрывается щетиной, пустыми пивными банками и коробками из-под пиццы. Проблема здесь не в самом беспорядке, а в том, что человек ничего не хочет. Он довольствуется едой у кормушки в хлеву.

Соглашаясь жить в бардаке, мы задаём себе невысокую планку во всём: и так сойдёт. Значит ли это, что, наведя порядок в шкафу и на полках, мы тут же найдём работу мечты и любовь всей своей жизни? Нет, но мы с большей вероятностью захотим её все-таки поискать и однажды измениться, чтобы найти то, что отчаянно ищем.

Как вернуть мотивацию и желание что-то делать, читайте в статье по ссылке.

Мы снимаем с себя ответственность

Беспорядок в доме — это обнищание. Не тот нищий, у которого ничего нет, а тот, кому нечего дать другим и нечего привнести в свою жизнь. Тот, кто отказался обживать своё пространство. Есть большая правда в словах «бедненько, но чистенько». Пока человек продолжает обживать своё место, он тяготеет к благу. Он хочет хорошего и не просто хочет, но и берёт за это ответственность. Каждодневный труд кажется ему правильным. Чистота и порядок вокруг — и основой, и отдушиной. Он это выбрал, он себя не заставляет.

Так человек признаёт, что порядок в жизни надо поддерживать всегда: сегодня, завтра и в отпуске тоже. Это часть уклада, каркас и основа. Он дорожит порядком на рабочем столе, упорядочивает жизнь, отношения, заботится и о чистоте поступков. И о тонком переживании, доступном человеку: переживании эстетики. Мы радуемся солнцу, пробивающемуся сквозь густую листву. Чувствуем воодушевление, глядя на что-то красивое.