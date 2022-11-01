7 ошибок, из-за которых вы тратите больше времени на уборку

Справиться с наведением порядка быстрее помогут несколько простых правил.
Никто не хочет тратить на уборку все выходные, но досадные ошибки увеличивают время, которого требует наведение порядка. Специалисты клининговых служб предлагают использовать несколько простых правил: они заметно ускорят процесс и облегчат уборку.
Многие начинают уборку с подметания полов или использования пылесоса. А затем вытирают пыль. Она оседает на ламинате и ковре, поэтому время на мытье полов значительно увеличивается. Старайтесь начинать наведение порядка с верхних полок, можете смело смахивать пыль на пол. Потом ее легко замести или пропылесосить.
Перед стиркой уходит много времени на осмотр и сортировку белья. Сэкономит драгоценные минуты можно, установив пару корзин с разделителями. Сразу складывайте черное к черному, а цветное отдельно. Можно сортировать и по типу ткани. Перед стиркой останется лишь взять подготовленную стопку и отправить в машинку.
Яркое солнце подсушивает разводы до того, как вы успеваете от них избавиться. Поэтому выберите сухой, но пасмурный день, тогда на наведение блеска уйдет куда меньше времени.
Она отлично подходит для того, чтобы очистить ковер, но на гладкой поверхности лишь заново разбросает пыль и мусор. Поэтому переведите режим пылесоса, когда переходите с паласа на ламинат или другое напольное покрытие.
Посудомоечной машине совершенно не важно, как сильно испачкана тарелка или кастрюля. Поэтому предварительно ополаскивать посуду не нужно, это лишь замедляет процесс уборки.
Перед тем, как протирать пыль, залейте сантехнику, раковину и плиту чистящими гелями. Им требуется некоторое время, чтобы растворить грязь и жир. Поэтому, если вы сразу после того, как залили, начнете тереть поверхности, потратите значительно больше времени.
Справиться с налипшей на диван или кресла шерстью ролику не под силу, потратьте на это хоть полчаса, хоть час. Зато гладкий резиновый мяч соберет волоски за пару минут: намочите его водой и покатайте по мебели, вся шерсть налипнет на мяч.