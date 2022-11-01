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2 часа назад

7 ошибок, из-за которых вы тратите больше времени на уборку

WomanHit.ru

Справиться с наведением порядка быстрее помогут несколько простых правил.

7 ошибок, из-за которых вы тратите больше времени на уборку
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Никто не хочет тратить на уборку все выходные, но досадные ошибки увеличивают время, которого требует наведение порядка. Специалисты клининговых служб предлагают использовать несколько простых правил: они заметно ускорят процесс и облегчат уборку.

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Ошибка 1: не соблюдать правило «Сверху-вниз»

Многие начинают уборку с подметания полов или использования пылесоса. А затем вытирают пыль. Она оседает на ламинате и ковре, поэтому время на мытье полов значительно увеличивается. Старайтесь начинать наведение порядка с верхних полок, можете смело смахивать пыль на пол. Потом ее легко замести или пропылесосить.

Ошибка 2: не сортировать белье

Перед стиркой уходит много времени на осмотр и сортировку белья. Сэкономит драгоценные минуты можно, установив пару корзин с разделителями. Сразу складывайте черное к черному, а цветное отдельно. Можно сортировать и по типу ткани. Перед стиркой останется лишь взять подготовленную стопку и отправить в машинку.

Ошибка 3: мыть окна в солнечный день

Яркое солнце подсушивает разводы до того, как вы успеваете от них избавиться. Поэтому выберите сухой, но пасмурный день, тогда на наведение блеска уйдет куда меньше времени.

Ошибка 4: пылесосить пол турбощеткой

Она отлично подходит для того, чтобы очистить ковер, но на гладкой поверхности лишь заново разбросает пыль и мусор. Поэтому переведите режим пылесоса, когда переходите с паласа на ламинат или другое напольное покрытие.

Ошибка 5: споласкивать посуду перед посудомойкой

Посудомоечной машине совершенно не важно, как сильно испачкана тарелка или кастрюля. Поэтому предварительно ополаскивать посуду не нужно, это лишь замедляет процесс уборки.

Ошибка 6: не давать бытовой химии подействовать

Перед тем, как протирать пыль, залейте сантехнику, раковину и плиту чистящими гелями. Им требуется некоторое время, чтобы растворить грязь и жир. Поэтому, если вы сразу после того, как залили, начнете тереть поверхности, потратите значительно больше времени.

Ошибка 7: использовать липкий ролик для чистки мебели

Справиться с налипшей на диван или кресла шерстью ролику не под силу, потратьте на это хоть полчаса, хоть час. Зато гладкий резиновый мяч соберет волоски за пару минут: намочите его водой и покатайте по мебели, вся шерсть налипнет на мяч.

Дом и сад,
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