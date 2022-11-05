Как сэкономить на ремонте дома

Успех будущего ремонта зависит не только от качества материалов и выполненных работ. Не менее важно предварительно подготовиться и четко определить, сколько денег вы готовы потратить. А пока вы решаете "Рамблер" расскажет, на чем можно сэкономить.

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Время и деньги

Не торопитесь во время ремонта. Составьте последовательный план, в котором будут прописаны временные рамки для каждого этапа. Укажите важные моменты, например, что нельзя класть полы до того, как стяжка не станет прочной, или клеить обои на непросушенную штукатурку. Заложите в смету лишние 15% на случай форс-мажора, который обязательно случится.

Черновая отделка

Чтобы начать ремонт, важно избавиться от старых обоев и мебели. Многие платят за черновую отделку, но этот этап точно можно сделать самостоятельно. Да, будет долго и пыльно, зато абсолютно бесплатно.

Оцените целесообразность действий

Замена стяжки требуется лишь в том случае, если появились отслойки. А ровные стены дают возможность сэкономить на подготовке поверхностей к финишной отделке. Поэтому важно здраво оценить целесообразность того или иного действия. Возможно, какой-то этап можно просто пропустить.

Бригада или друзья

В некоторых случаях вы можете сэкономить на бригаде и нанять одного мастера, который объяснит, как покрасить стены или положить ламинат. А затем команда друзей или родственников по образу и подобию может закончить начатое. Вы удивитесь, но многие до сих пор делают ремонты своими руками.

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