5 культур, которые можно вырастить на подоконнике

Витаминная свежая зелень отлично дополнит любое блюдо. Не обязательно ждать следующий сезон, ведь есть множество культур, которые порадуют даже в холодное время года. И речь не только о привычных укропе и луке.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

1. Кресс-салат

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Кресс-салат растет быстро, он устойчив к морозам, при этом для его выращивания не требуется ни почва, ни дополнительное освещение. Чтобы вырастить кресс-салат, нужно разбросать семена по поверхности влажной ваты, бумаги либо гидрогеля. До появления всходов семена нужно поливать ежедневно, а затем регулярно опрыскивать сеянцы из пульверизатора. Когда кресс-салат вырастет до 7-8 см в высоту, его можно срезать ножницами.

2. Шпинат

Для шпината отлично подойдут южные и западные окна. В качестве тары для выращивания стоит выбрать небольшой контейнер и подготовить плодородную почву. При появлении первых всходов их нужно придвинуть к стеклу, где они смогут получить максимум света. Через 3 недели сеянцы стоит подкормить комплексным микроудобрением. Спустя примерно месяц после посева уже можно отщипывать молодые листья.

3. Горчица сарептская

Выращивание горчицы сарептской похоже на выращивание кресс-салата, то есть без почвогрунта. Более того, их можно выращивать вместе. Емкость с семенами помещают на подоконник с температурой воздуха от 15 до 19 градусов, периодически опрыскивая.

4. Салат-латук

Салат-латук богат лактуцином – веществом, улучшающим пищеварение, регулирующим обмен веществ, успокаивающим нервную систему, избавляющим от бессонницы и снижающим кровяное давление. Семена этой культуры негусто распределяют в контейнере со смесью перегноя, дерновой земли и песка в соотношении 2:2:1. После их поливают водой, накрывают полиэтиленом и оставляют в темное место. При появлении ростков, контейнер переносят на подоконник. Сеянцы поливают раз в один-два дня и оберегают от попадания прямых солнечных лучей. Когда листочки салата вырастут в длину 3-4 см, их можно употреблять в пищу.

5. Рукола