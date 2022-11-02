Блогер показала действенный способ отбелить старые кроссовки

Австралийская блогерша показала действенный способ вернуть товарный вид старым кроссовкам белого цвета. Пост на эту тему появился в Facebook-сообществе Mums Who Clean (Facebook запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница Виктории, имя которой не раскрывается, раскрыла собственный метод, помогающий ей отбелить светлую обувь, в том числе тканевые кеды бренда Converse. Так, сначала женщина отмыла грязь с изделий с помощью спрея-пятновыводителя Vanish Oxi Action и оставила замачиваться на полчаса в тазе с теплой водой и четырьмя таблетками для чистки зубных протезов.

Затем, по словам автора публикации, необходимо отправить кроссовки в стиральную машину, выбрав режим с высокой температурой, предварительно засыпав в барабан обычный порошок для одежды. В завершение инфлюэнсер высушила обувь на солнце и показала результат подписчикам: на размещенном кадре видно, что она выглядит как новая.