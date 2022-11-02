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1 час назад

Дизайнер Варвара Зеленцкая объяснила, как сделать белую кухню нескучной

runews24.ru

Специалист рассказала, что в белой кухне обязательно нужно сделать акценты на предметы интерьера, мебель, украшения.

Дизайнер объяснила, как сделать белую кухню нескучной
Фото: runews24.rurunews24.ru

В беседе с Elle Decoration Варвара Зеленцкая отметила, что кроме белого в интерьере кухни часто есть ещё и другие оттенки. На них стоит сосредоточить внимание и добавить мебель такого же цвета – стол и обеденные стулья.

Можно сделать яркий кухонный фартук и полы, главное, не выходить за рамки двух-трёх акцентных оттенков.

Уюта и красоты в белую кухню добавят комнатные растения, цветы и пряные травы. Также большую роль играет свет. Хорошо продуманная подсветка может полностью изменить облик белой кухни.

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