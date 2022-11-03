8 простых идей, которые помогут обновить интерьер

Осень — это, как правило, холод, слякоть и хандра. Хочется одеться потеплее и не выходить на улицу. Главред журнала «Калининградские дома» Елена Федотова рассказала, как сделать квартиру уютней.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Вспомните про ковры

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Это один из самых недооценённых элементов декора. Даже если вы ярый противник ковров, потому что у вас собаки, коты или маленькие дети, всё равно присмотритесь к этой идее.

Ковёр собирает интерьер воедино, добавляет тактильности и цветового разнообразия. Хорошо, если он совпадает со шторами и пледами по цвету, но имеет другой орнамент. В мягком покрытии действительно копится пыль, но ковёр не даёт ей витать в воздухе, а чистка раз в год обходится всего в полторы тысячи рублей.

2. Дополните интерьер гостиной подушками и пледом

Выбирайте текстиль осенних оттенков: жёлтых, оранжевых, ягодных, коричневых.

Отлично смотрятся большие монохромные подушки в сочетании с маленькими «думками». Однотонные должны иметь активную фактуру — вязаное полотно, плюш. Особый тренд — подушки-шары: идеальный вариант для тех, кто следит за модными тенденциями. Стоит потратиться один раз на подушки со съёмными наволочками, чтобы не искать место для хранения сезонного декора.

Эти советы актуальны и для выбора пледа. Покрывало можно положить на кровать, расстелить на кресле, оставить на диване как яркий акцент.

Велюр и бархат, которые были на пике популярности в прошлых сезонах, сейчас абсолютный антитренд. Их сменили шерсть, твид и прочие костюмные ткани.

3. Чередуйте белое и цветное постельное бельё

Белый даёт эффект обновления и отражает свет, комната визуально станет ярче. Другие наиболее подходящие цвета — охра, оранжевый, жёлтый, алый. Не стоит выбирать для осени графит и прочие холодные оттенки серого. В борьбе за тепло и уют они сыграют не в вашу пользу.

4. Обратите внимание на шторы

Они должны висеть тяжёлыми роскошными складками. Для этого ширина ткани должна вдвое превышать размер окна. Советы по тканям и цветам остаются те же, что при выборе другого текстиля.

5. Добавьте света

Темноты и холода в ближайшие месяцев пять будет предостаточно, это повод чаще включать торшеры, настенные бра и прикроватные абажуры. Если в квартире не так много места, светильник будет прекрасно смотреться и на подоконнике. Комната станет менее просматриваемой с улицы и более уютной внутри.

6. Освободите поверхности

Если вы думаете, что вам некуда поставить лампы, освободите горизонтальные поверхности. Чаще всего столешницы заняты книгами, тюбиками с кремом для рук, кольцами или наушниками. Сложите косметику и украшения на поднос, а прочие вещицы, которые нужны часто, но не каждый день, разложите по вазочкам. Они останутся под рукой, но избавят от ощущения беспорядка и визуального шума.

Когда у каждой вещи есть чётко определённое и красивое место, быть примерной хозяйкой легче. Можно разложить мелочёвку по локусам за полчаса до прихода гостей, не тратя времени на уборку и не переживая, что покажетесь неряхой.

7. Купите посуду сезонных цветов

Конечно, обновлять посуду каждые полгода никто не будет, поэтому универсальное решение — обзавестись белыми кружками и тарелками на каждый день и в разные сезоны разбавлять чем-то особенным и ярким, чтобы не наскучило.

8. Добавьте в интерьер живые цветы