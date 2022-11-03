Сезон простуд: ветврач перечислила основные правила ухода за питомцем

Осень из-за повышенной влажности и резкого похолодания считается сезоном простуд и инфекционных заболеваний. Причем это касается не только людей, но и наших четвероногих друзей. И если человек может легко сообщить о недомогании и попросить у близких чашку горячего чая, то питомцам сделать это сложнее. Именно поэтому осенью необходимо быть особенно внимательными к любым изменениям в поведении любимцев. Подробнее, как ухаживать за заболевшим питомцем, рассказала ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ТиНАО Ольга Каркашина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Если питомец стал вялым и малоподвижным, отказывается от еды, у него появились рвота или диарея, кашель и другие симптомы недомогания, то лучше, не теряя времени, обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, где ему окажут профессиональную помощь", — отметила ветеринарный специалист.

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Следующий шаг после обращения к врачу и получения назначений — забота о любимце дома. Владельцу необходимо строго следовать рекомендациям ветеринарного специалиста. Домашние животные нуждаются в правильном лечении — не стоит рассчитывать, что все пройдет само. Также важно контролировать прием лекарств, которые зачастую дать питомцу не так просто.

Питомцам также нужен покой и поддержка. Рекомендуется лишний раз не беспокоить заболевшего в период лечения. Ограничьте его общение с другими домашними животными и предупредите маленьких детей, что любимцу сейчас очень важен отдых.

Важно обеспечить питомцу постоянный доступ к свежей питьевой воде и сбалансированное питание. В такие периоды точно не следует экспериментировать с угощениями. Животному может потребоваться особая диета — об этом расскажет его лечащий врач.

"Если речь идет об инфекционном или паразитарном заболевании, необходима ежедневная дезинфекция помещения, также обязательно обрабатывать лежанку и миски питомца, чистить предметы ухода. Тщательная обработка ускорит процесс его выздоровления и обезопасит других членов семьи", — добавила ветврач Ольга Каркашина.

Во время лечения важно следить за изменением состояния любимца и сразу сообщать об этом врачу. Если питомцу стало хуже вы можете вызвать врача на дом по телефону контакт-центра +7(495)612-04-25. Этот телефон можно сохранить и на случай, если возникнут любые другие вопросы об уходе и содержании питомца, операторы горячей линии помогают столичным хозяевам хвостатых в режиме 24/7.