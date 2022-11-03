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1 час назад

5 лайфхаков, как устранить запах еды в квартире

Во время приготовления еды часто по квартире витает множество запахов. Казалось бы, чем могут помешать приятные ароматы, вызывающие аппетит? Но, к сожалению, запахи не всегда оказываются приятными. И тогда хочется от них поскорее избавиться. Как это сделать, читайте в материале «Рамблера».

5 лайфхаков, как устранить запах еды в квартире
Фото: unsplashunsplash

Минимум текстиля

Ткани очень хорошо впитывают все запахи, поэтому в кухне лучше обойтись без текстильных штор. Вместо них на окна лучше повесить рулонные шторы и тонкий тюль (если совсем никак не хотите отказываться от занавесок). Рулонные шторы можно легко протереть влажной тряпкой, избавляясь таким образом от пыли и не давая возможности запахам впитаться.

Избавьтесь от пыли

Кстати, пыль сама по себе тоже отлично впитывает всевозможные запахи, поэтому делать влажную уборку необходимо регулярно. Особенное внимание стоит уделять местам возле плиты, где может скапливаться жир.

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Очищайте технику

Возьмите за правило, избавляться от разводов, брызг воды и жира сразу после приготовления пищи. Дело в том, что капли, оставшиеся, например, на плите, продолжают пахнуть даже когда техника выключена. А если вы забудете про засохшие пятна и включите конфорку, вновь услышите «аромат» пригоревшей пищи.

Протирайте стены и рабочие поверхности

Если с рабочими поверхностями все понятно: их в любом случае необходимо мыть, то, казалось бы, какую роль в избавлении от запахов играют стены? Самую непосредственную. На стенах, как и на любых других поверхностях, оседает запах. Разумеется, ежедневно чистить стены не нужно, достаточно протирать их раз в 2-3 месяца.

Проветривайте кухню

Делать это лучше и во время, и после приготовления пищи. Так вы не дадите шанса запахам заполнить собой дом.

Дом и сад,
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