Погода или сорт: почему цветет морковь

Два года подряд зацветает морковь. В чем может быть причина – расскажем сегодня.
Как пояснил биолог Валерий Бгашев, лето у нас очень изменилось, возможно, погодные условия провоцируют какие то сорта на цветушность.
– Также в цвет идет морковь, если посадить ее слишком рано, сразу после того, как сошел снег. В возвратные холода семена проходят стадию яровизации и после 100 процентов идут в цвет. Как раз такая цветущая морковь дает тощие волокнистые корнеплоды. Кроме того, причиной может быть генетический признак сорта.