Погода или сорт: почему цветет морковь

– Также в цвет идет морковь, если посадить ее слишком рано, сразу после того, как сошел снег. В возвратные холода семена проходят стадию яровизации и после 100 процентов идут в цвет. Как раз такая цветущая морковь дает тощие волокнистые корнеплоды. Кроме того, причиной может быть генетический признак сорта.