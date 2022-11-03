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2 часа назад

Погода или сорт: почему цветет морковь

Крестьянская жизнь

Два года подряд зацветает морковь. В чем может быть причина – расскажем сегодня.

Погода или сорт: почему цветет морковь
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как пояснил биолог Валерий Бгашев, лето у нас очень изменилось, возможно, погодные условия провоцируют какие то сорта на цветушность.

– Также в цвет идет морковь, если посадить ее слишком рано, сразу после того, как сошел снег. В возвратные холода семена проходят стадию яровизации и после 100 процентов идут в цвет. Как раз такая цветущая морковь дает тощие волокнистые корнеплоды. Кроме того, причиной может быть генетический признак сорта.

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