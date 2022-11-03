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2 часа назад

В какое время лучше всего сажать чеснок осенью

Крестьянская жизнь

Некоторые огородники боятся упустить время для посадки чеснока осенью. Действительно ли нужно торопиться? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем материале.

В какое время лучше всего сажать чеснок осенью
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Со слов биолога Валерия Бгашева, при ранней посадке чеснок может начать вегетировать не ко времени и даже сформировать несколько листьев. Поэтому сажать чеснок нужно за 2 недели до устойчивого похолодания, то есть не раньше конца октября – начала ноября.

– Случаи промерзания земли в ноябре у нас редки, такие теплые зимы последнее время случаются, что и в декабре бывает очень тепло. Поэтому волноваться совершенно не о чем, всё у вас впереди, – уверяет специалист.

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