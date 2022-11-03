В какое время лучше всего сажать чеснок осенью

Некоторые огородники боятся упустить время для посадки чеснока осенью. Действительно ли нужно торопиться? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем материале.

Со слов биолога Валерия Бгашева, при ранней посадке чеснок может начать вегетировать не ко времени и даже сформировать несколько листьев. Поэтому сажать чеснок нужно за 2 недели до устойчивого похолодания, то есть не раньше конца октября – начала ноября.