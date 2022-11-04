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2 часа назад

Эксперт объяснила, в каких случаях запрещено остекление балкона

Катя Кобышева

Нельзя просто так взять и остеклить балкон в многоквартирном доме. Эти работы нужно обязательно согласовывать. Владелица компании "Национальный центр перепланировок и реконструкций" Светлана Гоненко рассказала в беседе с РИА Недвижимость, в каких случаях нельзя стеклить балкон.

Эксперт объяснила, когда запрещено остекление балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, балкон - это часть фасада дома, поэтому остекление нужно согласовывать. В каждом городе действуют свои требования и ограничения. Чаще всего отказывают в следующих случаях:

  • если остекление балкона станет слишком большой нагрузкой на балконную плиту,
  • если нужно разбирать балконное ограждение,
  • если обшивка балкона будет выполнена из пожароопасных материалов, например сайдинг и дерево не подходят.

Светлана Гоненко напомнила, что владелец квартиры, остекливший балкон без согласования, рискует получить штраф и будет обязан вернуть балкону первоначальный вид.

"Чтобы согласовать остекление балкона, нужно сначала сделать проект, в котором будут указаны все технические параметры и материалы. Если остекление слишком утяжеляет конструкцию дома, то такой проект не согласуют, так как это критично для безопасности дома", - объяснила Гоненко.

Обычно запрещают остекление балкона, если дом относится к старому жилому фонду и его конструкции уже слишком изношены.

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Также могут не разрешить остекление, если балкон будет нависающим, когда верхняя часть шире, чем нижняя. Еще одна причина - нарушение архитектурного облика дома, если он считается памятником архитектуры или находится на одной из центральных улиц города.

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