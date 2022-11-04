Как сохранить герань и петунию

Как-то так получилось, что однажды осенью на даче я обрезала на черенки герань и петунию. А корни должны были остаться в почве. А ведь погибнут, это точно — не перезимовывают, пробовала. И мне стало их жалко. Дай, думаю, выкопаю их и отправлю на зимовку в погреб.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Дело сделано: выкопала герань, посадила в ведро из-под краски, заглубила побольше. А сверху над почвой оставила 2-3 почки, листья срезала. Такую же операцию провела и с петунией. А также отправила в погреб с балкона все кашпо, где росли петунии. Опрыскала 1% раствором «ХОМ» и растения, и почву.

Перезимовали прекрасно. Несколько раз проверяла, как проходит зимовка. Когда поставила в погреб впервые, то оставила много листьев. Через некоторое время обнаружила на них плесень. В тот год в погребе было сыро. Пришлось обрезать ветки, оставив 1-2 почки, опрыскать фунгицидом. Дожили до весны. Теперь сразу обрезаю веточки почти полностью.

Перезимовавшие растения весной, когда в теплице температура сохраняется около +15°C, привожу на дачу. Примерно это в середине апреля.

Поливаю стимуляторами и ставлю на среднюю гряду, где потеплее. Иногда накрываю спанбондом. Растения оживают, и в мае я высаживаю их на постоянное место. Растения быстро трогаются в рост — света много и не холодно.

В результате такого хранения маточных растений не требуется выращивание рассады петунии и горшечных гераней. Сохраняется бесценное место под солнцем на подоконнике для рассады томатов, баклажанов и перцев.

Использую такой метод несколько лет. Единственный недостаток — периодически проверять состояние растений. Если почва очень сухая — немножко увлажнить, если плесень образуется — опрыскать. Но в прошлом году простояли хорошо, было сухо в погребе.

И весной-летом вас будут радовать спасенные герани и петунии.

Петунии цветут и на даче, и в вазоне на балконе.