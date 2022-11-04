Как отмыть мойку из искусственного камня

Раковина из искусственного камня смотрится эффектно, но довольно капризна в уходе. "Рамблер" рассказывает, как правильно мыть такую раковину и как за ней ухаживать.

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Если вы при выборе каменной раковины руководствовались в первую очередь эстетическими соображениями и следовали собственному чувству прекрасного, будьте готовы к тому, что за ней придется ухаживать.

Главное, что стоит запомнить навсегда владельцам раковин из искусственного камня, - посуду нужно мыть сразу же, а не копить грязные тарелки, кружки и кастрюли до того момента, когда они перестанут помещаться. Особенно каменные раковины боятся кислых соков, чая, кофе и других напитков и продуктов, которые могут окрасить светлую поверхность.

При этом для чистки раковины из искусственного камня нельзя применять агрессивные средства. Иначе вы рискуете получить некрасивые белесые пятна. Что же делать?

Обратите внимания на средства, предназначенные для моек и столешниц из искусственного камня. Они эффективны, но не содержат веществ, которые могут испортить поверхность.

Из подручных средств можно использовать прозрачные газированные лимонады, сок лимона и пасту из соды, смешанной с водой. Их можно оставить на некоторое время на поверхности для воздействия, а затем смыть. Сухую соду наносить на раковину из искусственного камня нельзя, иначе вы рискуете ее поцарапать.