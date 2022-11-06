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1 час назад

Припасам россиян угрожает нашествие пищевой моли

Слово и Дело

Пищевая моль попадает на кухни жителей России с фруктами из Средней Азии. Специалисты по дезинсекции рассказали, как уберечь продукты от насекомого.

Припасам россиян угрожает нашествие пищевой моли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Безвредные ночные бабочки не испортят продукты, рассказал эксперт в разговоре с «Московским комсомольцем». Куда опаснее личинки, которые появляются из отложенных молью яиц. Ее челюсти настолько мощные, что прогрызают плотный полиэтилен. Питается будущая моль крупами, сухофруктами, сушеными грибами, орехами.

«Гусеница формирует куколку, а куколка за 1-2 недели выводится во взрослую бабочку. То есть если вы упустите процесс, за пару недель у вас будет во много раз больше бабочек и гусениц, чем изначально», – предупреждает эксперт.

Чтобы не допустить появления моли у себя на кухне, принесенные продукты перед распаковкой сперва стоит выставить на мороз или прокалить на сковороде при 60 градусах примерно час. Этот же способ рекомендуют применить в случае, если запасы уже оказались поражены этим вредителем.

Дом и сад,
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