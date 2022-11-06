Кинолог объяснил причины собачьего лая

Лай для собак — язык общения, поэтому по нему можно понять, что именно хочет сказать пёсель. Конечно, все собаки разные и от их характера может зависеть и громкость лая, и его частота, и даже причины, но общие места тоже существуют, и их легко заметить. Именно о них и рассказал кинолог Владимир Голубев, дав совет, что лучше делать в той или иной ситуации.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснил специалист, в принципе, все собаки лают, но если пёсик болтает без умолку, то стоит разобраться в причинах — мало ли что. Есть очень молчаливые собакены, а есть те, кто каждый свой шаг комментируют продолжительным лаем. Так они могут выражать испуг, недовольство или радость, могут страдать от скуки, привлекать внимание или предупреждать об опасности.

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Обычно собака лает испуганно, если оказалась в новой и непонятной обстановке или встретила какой-то раздражитель. Есть и обратная сторона — лаем пёсель пытается отпугнуть нарушителя или вторженца, который пытается покуситься на святое: её территорию, еду или щенят.

Если собаке скучно — хозяин не обращает внимание, а самостоятельно занять себя не выходит, она начинает громко возмущаться. В таких случаях можно почесать разок за ушком, но постоянно потакать капризам пёсика не стоит — лучше вручить ему интересную игрушку, например, головоломку. Это будет развивать у собакена и интеллект, и независимость.

Для этого же стоит заняться его воспитанием — научить паре простых команд, ходить на поводке, не огрызаться на всех подряд и так далее. Если самому не получается или нет времени на дрессировку, всегда можно обратиться к специалистам. Но выбирать стоит индивидуальные занятия, как с репетитором, иначе такой урок собаке точно на пользу не пойдёт.