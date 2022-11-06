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22 минуты назад

Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину

Мослента

Вероятность мести собаки хозяину оценил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он заявил, что это невозможно.

Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину
Фото: МослентаМослента

«Когда собаковод отругал питомца за плохое поведение, а на следующий день обнаружил лужу на полу, ему может показаться, что собака сделала это специально, из мести, но это заблуждение. То, что собаки мстят хозяевам, — это миф, который придуман, вероятно, теми, кто чересчур очеловечивает питомцев», — сказал он.

По словам кинолога, у собаки всегда есть причины, если она проявляет деструктивное поведение: это могут быть проблемы со здоровьем, нехватка внимания, скука или недостаточная активность. Кроме того, у собак нет абстрактного мышления, отмечает он.

«Часто собака "пакостит" и "мстит" из-за ошибок в воспитании. Это может быть недостаточная активность, неправильный выгул, отсутствие правил, стресс, перевозбуждение. Справедливость, месть и обида свойственны человеку, питомцы не испытывают этих чувств. Лучше пересмотрите свой подход к воспитанию», — добавил Голубев.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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