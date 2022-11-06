Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину

«Когда собаковод отругал питомца за плохое поведение, а на следующий день обнаружил лужу на полу, ему может показаться, что собака сделала это специально, из мести, но это заблуждение. То, что собаки мстят хозяевам, — это миф, который придуман, вероятно, теми, кто чересчур очеловечивает питомцев», — сказал он.