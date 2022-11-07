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2 часа назад

Эксперт пояснил, стоит ли осенью убирать листву с почвы

Вечерняя Москва

Листва на почве, опавшая осенью, может помочь некоторым растениям перезимовать. Кроме этого, сгнившие листья являются хорошим удобрением почвы. Об этом рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Эксперт пояснил, стоит ли осенью убирать листву с почвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что не убирает листья на своем дачном участке, так как в листве есть питательные вещества, которыми питаются обитатели почвы: черви, грибы, бактерии.

— Если мы не будем добавлять в почву органику, она будет беднеть. Листья — одна из таких добавок, — пояснил собеседник «Радио 1».

При этом эксперт добавил, что есть ситуации, когда листву нужно убрать. Например, листья стоит убирать, если растение, с которого они опали, больно, например, грибковым заболеванием. Так как споры этого заболевания могут попасть в почву.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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