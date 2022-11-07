Эксперт пояснил, стоит ли осенью убирать листву с почвы

Листва на почве, опавшая осенью, может помочь некоторым растениям перезимовать. Кроме этого, сгнившие листья являются хорошим удобрением почвы. Об этом рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов .

Он отметил, что не убирает листья на своем дачном участке, так как в листве есть питательные вещества, которыми питаются обитатели почвы: черви, грибы, бактерии.

— Если мы не будем добавлять в почву органику, она будет беднеть. Листья — одна из таких добавок, — пояснил собеседник « Радио 1 ».

При этом эксперт добавил, что есть ситуации, когда листву нужно убрать. Например, листья стоит убирать, если растение, с которого они опали, больно, например, грибковым заболеванием. Так как споры этого заболевания могут попасть в почву.