Когда и как следует укрывать виноград на зиму

Активно расти виноград заканчивает только в начале осени: за сезон успевает образоваться значительная зеленая масса листьев и побегов. Независимо от того, планируете вы обрезку осенью или отложите до весны, на зиму лозы столового винограда следует утеплить. Как это сделать, рассказывает руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров.
Зимостойкость виноградных кустов зависит от многих факторов. Прежде всего, она определяется сортовыми особенностями, напоминает эксперт.
Условно сорта винограда делят на укрывные и неукрывные. Столовые сорта с плодами высоких вкусовых качеств следует укрывать на зиму. Наиболее популярные из них Лора, Кеша, Восторг, Феномен. Их лоза переносит понижение температуры до - -22-24. В нашей области практически каждую зиму температура воздуха опускается до -27-30 градусов.
Такие условия выдерживают сорта технического назначения с мелкими ягодами. В течение осени растения постепенно готовятся к холодам. Из лозы уходят излишки воды. Ткани одревесневают и становятся коричневыми. В них накапливаются вещества, предохраняющие от воздействия низких температур. Побеги покрываются слоем коры. Для успешного завершения этих процессов необходим достаточно длительный период закаливания.
Если температура осенью снижается постепенно, а именно так и происходит в последние годы, то виноград проходит хорошую подготовку к зиме, - говорит Игорь Подковыров.
В отдельные годы ранние заморозки могут нарушать естественный ход физиологических процессов. Листья и концы побегов обмерзают. Кусты не успевают накопить необходимый для зимовки запас веществ. Отдельными агротехническими приемами можно повышать зимостойкость винограда. Для этого в августе сокращают полив, в почву вносят фосфорно-калийные удобрения и микроэлементы. Сейчас это делать уже поздно. Листва успешно облетела или еще осыпается с кустов. И единственное, что мы можем сделать для защиты винограда - надежно укрыть лозу.
Как правило, в конце октября лозу снимают со шпалер и укладывают вдоль рядов, - объясняет специалист.
Неверно сформированную лозу сложно уложить. Она топорщится в разные стороны. Аккуратно вырезают или укорачивают мешающие побеги. Перед укрытием лозу следует опрыскать 2%-ным раствором железного купороса для предотвращения выпревания. Затем лозу связывают в нескольких местах и пришпиливают как можно ближе к земле. При наступлении температуры от +5 до -5 градусов следует укрыть кусты.
Самый простой способ - присыпать землей из междурядий. Но при этом оголяется корневая система, которая гораздо чувствительнее к низким температурам. Некоторые накрывают полиэтиленовой пленкой, но в этом случае существует риск выпревания лозы весной. Поэтому лучше использовать специальные нетканые материалы средней плотности.
Материал отрезают с запасом для закрепления на почве, укладывают сверху на лозу, а края плотно прижимают к земле досками, кирпичом, землей, таким образом, чтобы не было продуваемых зазоров.
Закреплять укрытие необходимо надежно, чтобы его не сорвало ветром, - рекомендует Игорь Подковыров.
Весной, когда угроза заморозков минует, укрытие снимают. Лозы подвязывают к шпалере.