Когда и как следует укрывать виноград на зиму

Активно расти виноград заканчивает только в начале осени: за сезон успевает образоваться значительная зеленая масса листьев и побегов. Независимо от того, планируете вы обрезку осенью или отложите до весны, на зиму лозы столового винограда следует утеплить. Как это сделать, рассказывает руководитель научного центра аграрного вуза Игорь Подковыров.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Зимостойкость виноградных кустов зависит от многих факторов. Прежде всего, она определяется сортовыми особенностями, напоминает эксперт.

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Условно сорта винограда делят на укрывные и неукрывные. Столовые сорта с плодами высоких вкусовых качеств следует укрывать на зиму. Наиболее популярные из них Лора, Кеша, Восторг, Феномен. Их лоза переносит понижение температуры до - -22-24. В нашей области практически каждую зиму температура воздуха опускается до -27-30 градусов.

Такие условия выдерживают сорта технического назначения с мелкими ягодами. В течение осени растения постепенно готовятся к холодам. Из лозы уходят излишки воды. Ткани одревесневают и становятся коричневыми. В них накапливаются вещества, предохраняющие от воздействия низких температур. Побеги покрываются слоем коры. Для успешного завершения этих процессов необходим достаточно длительный период закаливания.

Если температура осенью снижается постепенно, а именно так и происходит в последние годы, то виноград проходит хорошую подготовку к зиме, - говорит Игорь Подковыров.

В отдельные годы ранние заморозки могут нарушать естественный ход физиологических процессов. Листья и концы побегов обмерзают. Кусты не успевают накопить необходимый для зимовки запас веществ. Отдельными агротехническими приемами можно повышать зимостойкость винограда. Для этого в августе сокращают полив, в почву вносят фосфорно-калийные удобрения и микроэлементы. Сейчас это делать уже поздно. Листва успешно облетела или еще осыпается с кустов. И единственное, что мы можем сделать для защиты винограда - надежно укрыть лозу.

Как правило, в конце октября лозу снимают со шпалер и укладывают вдоль рядов, - объясняет специалист.

Неверно сформированную лозу сложно уложить. Она топорщится в разные стороны. Аккуратно вырезают или укорачивают мешающие побеги. Перед укрытием лозу следует опрыскать 2%-ным раствором железного купороса для предотвращения выпревания. Затем лозу связывают в нескольких местах и пришпиливают как можно ближе к земле. При наступлении температуры от +5 до -5 градусов следует укрыть кусты.

Самый простой способ - присыпать землей из междурядий. Но при этом оголяется корневая система, которая гораздо чувствительнее к низким температурам. Некоторые накрывают полиэтиленовой пленкой, но в этом случае существует риск выпревания лозы весной. Поэтому лучше использовать специальные нетканые материалы средней плотности.

Материал отрезают с запасом для закрепления на почве, укладывают сверху на лозу, а края плотно прижимают к земле досками, кирпичом, землей, таким образом, чтобы не было продуваемых зазоров.

Закреплять укрытие необходимо надежно, чтобы его не сорвало ветром, - рекомендует Игорь Подковыров.