Как надежно защитить от болезней сад и теплицу

До каких пор можно проводить опрыскивание сада от болезней и вредителей, узнаете из материала "Крестьянской жизни.ру".
Как пояснил биолог Валерий Бгашев, обработка от вредителей сейчас совершенно бесполезна.
Во время листопада сад опрыскивают только против болезней. До какого времени он будет продолжаться, сказать трудно, ранний листопад уже начался. Надо будет постараться найти окошко в нашей дождливой погоде и провести обработку 3- или 5 процентным раствором железного купороса. Можно и медным, но железный все же эффективнее, - говорит специалист.
Если у вас герметичная теплица из поликарбоната, то зажигают серную шашку и два часа она горит и дезинфицирует помещение. Если же теплица пленочная и в некоторых местах пленка порвалась, то обработайте ее раствором медного купороса в пропорции 100 граммов на ведро воды. Опрыскайте все конструкции теплицы, деревянные перекрытия и рамы.
Землю в грядках желательно сменить, если теплица большая, снимают верхний слой примерно в 10 см, насыпают свежую землю. Если сделать это проблематично, можно продезинфицировать землю фитоспорином. При больших площадях проливают 1%-ным раствором марганцовки.