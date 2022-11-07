Как надежно защитить от болезней сад и теплицу

Во время листопада сад опрыскивают только против болезней. До какого времени он будет продолжаться, сказать трудно, ранний листопад уже начался. Надо будет постараться найти окошко в нашей дождливой погоде и провести обработку 3- или 5 процентным раствором железного купороса. Можно и медным, но железный все же эффективнее, - говорит специалист.