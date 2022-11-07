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3 часа назад

Как надежно защитить от болезней сад и теплицу

Крестьянская жизнь

До каких пор можно проводить опрыскивание сада от болезней и вредителей, узнаете из материала "Крестьянской жизни.ру".

Как надежно защитить от болезней сад и теплицу
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как пояснил биолог Валерий Бгашев, обработка от вредителей сейчас совершенно бесполезна.

Во время листопада сад опрыскивают только против болезней. До какого времени он будет продолжаться, сказать трудно, ранний листопад уже начался. Надо будет постараться найти окошко в нашей дождливой погоде и провести обработку 3- или 5 процентным раствором железного купороса. Можно и медным, но железный все же эффективнее, - говорит специалист.

Чем обработать теплицу от болезней?

Если у вас герметичная теплица из поликарбоната, то зажигают серную шашку и два часа она горит и дезинфицирует помещение. Если же теплица пленочная и в некоторых местах пленка порвалась, то обработайте ее раствором медного купороса в пропорции 100 граммов на ведро воды. Опрыскайте все конструкции теплицы, деревянные перекрытия и рамы.

Землю в грядках желательно сменить, если теплица большая, снимают верхний слой примерно в 10 см, насыпают свежую землю. Если сделать это проблематично, можно продезинфицировать землю фитоспорином. При больших площадях проливают 1%-ным раствором марганцовки.

Дом и сад,
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