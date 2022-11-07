Названы предотвращающие боль в спине качества рабочего кресла

Правильно подобранное рабочее кресло должно поддерживать спину и иметь регулировку по высоте для удобства ног, рассказала эксперт по обустройству рабочих пространств компании «БЕНЕ РУС» Наталья Дегтярева. Качества, которыми должно обладать кресло, чтобы предотвращать боль и усталость, она назвала «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие офисные работники и те, кто трудится из дома, сталкивались с ситуацией, когда после нескольких часов непрерывной работы на неудобном стуле начинает болеть спина и немеют ноги. В сидячем положении с искривленной спиной нагрузка на межпозвоночные хрящи вдвое больше, чем в положении стоя. Если такая нагрузка происходит изо дня в день, это чревато проблемами со здоровьем. Болью в спине и тяжестью в ногах организм дает сигналы, что пора менять рабочее кресло на более удобное, рассказала собеседница «Ленты.ру».

Дегтярева отметила, что правильное кресло должно регулироваться по нескольким параметрам: высоте, глубине и наклону сиденья; сопротивлению спинки (для поддержания спины в анатомически правильном положении); регулировка подлокотников. Также у кресла должна быть функция поддержки поясницы и синхромеханизм, с которым наклон сиденья и спинки происходит синхронно.

Дегтярева добавила, что кресло должно вращаться и быть на колесиках, которые подбирают под тип напольного покрытия: твердые — для ковролина, мягкие — для паркета. Колесики нужны для удобства перемещения по помещению.