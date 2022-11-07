Какую плиту лучше приобрести: газовую или индукционную

Плиту можно назвать одной из основных разновидностей кухонного оборудования. Но существуют несколько видов плит: электрическая, индукционная, газовая. Больше всего преимуществ у последних двух.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Индукционная плита считается электрической, но всё же отличается от неё. У обычной электроплиты есть мощные нагревательные элементы, а у индукционной - только электромагнитные катушки. Причём эти катушки нагревают посуду напрямую. Поэтому и расход энергии у таких плит самый минимальный.

Из других плюсов индукционных плит - технологичность и функциональность. В новостройках сейчас практически всегда можно установить лишь электрические плиты. Поэтому у таких моделей больше и функций: к примеру, они оснащаются таймером отключения, остановкой нагрева при отсутствии на них посуды, большим количеством температурных режимов, защитой от детей и блокировкой, расширением рабочей поверхности.

Нельзя не сказать также о простоте очистки подобной плиты и об её безопасности.

Среди минусов индукционной плиты - её стоимость. Цена у таких плит куда выше, чем у аналогичных газовых. Помимо этого, электричества всё равно на работу индукционных плит уходит довольно много, особенно в домах, где можно установить газовые. А ещё для приготовления на такой плите подойдёт не любая посуда.

Несмотря на все преимущества индукционных плит, газовые всё ещё пользуются популярностью. Связано это со стоимостью газа, которая всё равно ниже, чем стоимость электричества.