Как появились самые простые вещи, которые мы используем в быту

Любая вещь, которой мы пользуемся, имеет историю. И зачастую предметы повседневного быта изначально задумывались вовсе не такими, какими мы их знаем. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, как появилась канцелярская скрепка? А вешалка-плечики? А соломинка для коктейля? Мы задумались — и собрали в статье информацию о том, как появились самые простые вещи, которые мы видим каждый день.

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Зубная щетка

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Зубная гигиена сопутствует человечеству с достаточно давних времен — ещё задолго до появления самой примитивной зубной щётки люди жевали специальные палочки, очищающие полость рта. А в XV веке китайцы догадались обматывать бамбуковую палочку кабаньей щетиной, и стали использовать изобретение как современную зубную щётку.

В Старый Свет новинка пришла чуть позже, и европейцам, во-первых, шерсть с кабаньей шеи показалась слишком жёсткой — её поменяли на конский волос, во-вторых, на континенте в принципе считалось неприличным чистить зубы — от остатков еды избавлялись с помощью зубочисток из гусиного пера или даже золота.

Спички и зажигалка

Это покажется удивительным, но в зажигалки появились раньше спичек, если принимать во внимание принцип действия. По сути, первыми зажигалками были кремневые ружья: молоточек бил по замку, возникала искра, от неё вспыхивал порох, получалось пламя. Впоследствии этот принцип взял за основу немецкий инженер Вольфганг Доберайнер — именно он и является создателем первой зажигалки, которую в его честь называли лампой Доберайнера. В те времена они были громоздкими и неудобными. Лишь спустя годы прогресса источник огня уменьшился до современных размеров.

Прототип спичек же появился в Китае, и это были не самовоспламеняющиеся палочки — их нужно было поджигать от огня. Современный вариант изобрёл английский химик Джон Уокер в 1826 году — мы подробно писали об этом в отдельном материале.

Вешалка

Крючок-вешалка — относительно молодое изобретение: патент зарегистрировали лишь во второй половине XIX века. Ещё через 50 лет сотрудник американского проволочного завода Альберт Паркхаус, устав от жалоб рабочих на недостаток крючков для их одежды, накрутил из проволоки подобие современных «плечиков», которые впоследствии «осовременили» нижней фиксирующей планкой. Так минутное решение превратилось в одну из самых удобных бытовых вещей.

Чайные пакетики

Жил да был в Нью-Йорке Томас Салливан, который промышлял торговлей чаем. Однажды, устав от постоянных взвешиваний чайных листов на улице, он заранее расфасовал чай по маленьким шелковым пакетикам — просто в качестве контейнеров. Покупатели его замысел поняли по своему: в то время чай заваривали в специальных металлических ситечках, и люди решили, что пакетики — их альтернатива. Так и появились столь популярные чайные пакетики.

Скотч

Один из ярких примеров великого открытия, получившегося случайно. История такова: компания «3М» производила наждачную бумагу, а местные автомастерские использовали её, чтобы закрывать лишние детали в процессе покраски кузова. Бумагу нужно было чем-то крепить, и тогда некий Ричард Дрю придумал липкую ленту. Правда, они не всегда обладала должным уровнем липкости — и тогда Дрю отправил неудачные образцы обратно своим разработчикам-шотландцам со словами «Take back your scotch» (заберите своё шотландское). Так лента обрела название, в котором спрятан смысл: scotch переводится как «шотландский», а шотландцы имеют репутацию скупых людей. В своей фразе Дрю имел в виду, что сотрудники поскупились на клей. Зато сейчас скотч невероятно популярен во всём мире как крайне полезная штука.

Пуговицы

Задолго до появления пуговиц одежду соединяли шипами от растений, ветками и мелкими костями животных. Некоторые цивилизации — например, древние египтяне — предпочитали перевязывать части одежды шнурками или пряжей. А прототип современных пуговиц появился где-то на Ближнем Востоке, откуда в Средние Века крестоносцы привезли их в Европу. Любопытно, что в те времена пуговицы считались роскошью: их делали из драгоценных камней и металлов, и позволить себе такой шик могли далеко не все. Долгое время основным конкурентом пуговиц были булавки, пока не пришло современное время и их не стали делать из более доступных материалов.

Коктейльная соломинка

Обязательный элемент баров и вечеринок изначально к развлечениям вообще никакого отношения не имел. Трубочки с гофрированным участком использовали в больницах — через них поили и кормили лежачих больных. В развлекательные заведения этот предмет перекочевал значительно позже.

Парфюм

Искусство создания духов появилось в Древнем Египте. Именно там во время жертвоприношений получали различные ароматические масла, экспериментируя с цветами и растительными и животными жидкостями. А первое полноценное учение по производству парфюмированных изделий было изложено уже в IX веке в аравийской «Книге Химии Духов и Дистилляций». Учебник содержал более ста рецептов и способов получения конкретного аромата.

Канцелярские скрепки

Потребность соединять бумаги вместе возникла в стародавние времена: в XIII веке в каждой странице делали надрез, через который пропускали ленту и завязывали узел. Спустя несколько столетий в качестве скрепок стали использовать булавки, а затем в 1899 году норвежец Йохан Ваалер попробовал скрутить булавку особым способом, и получил первую скрепку. Ещё через много лет это канцелярское изделие приняло современный вид, но, что прелюбопытно, патент на него так никто и не получил.

Воздушные шары в виде животных