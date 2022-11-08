Чем нужно укрывать растения на зиму

Из материала "Крестьянской жизни.ру" вы узнаете, какие растения нуждаются в утеплении на зиму, и чем их лучше укрыть.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Со слов агронома Александра Агаркова, наиболее надежный способ защитить растения от морозов - мульчирование.

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Мульчу используют в саду и огороде в любое время года, но для каждого периода агротехника имеет свои особенности. Осеннее мульчирование должно напоминать естественное укрытие почвы опавшей листвой и сухой травой, - обращает внимание специалист.

В качестве утеплителя эксперт рекомендует использовать органику.

Самый оптимальный вариант для осеннего укрытия – опавшие листья березы, липы, клена, ольхи, к ним можно примешать сухую и скошенную траву (с газона), а чтобы все это в ветреную погоду не разлеталось, уплотнить соломой, полынью, мятой, камышом, - рекомендует агроном. Не годятся для мульчирования листья и плоды конского каштана, ореха, они угнетают рост и развитие соседних растений, а также привлекают вредителей и грызунов. Листья ивы и дуба содержат дубильные вещества, которые замедляют гниение, поэтому их смешивают с органической мульчей и получают хорошее укрытие для теплолюбивых растений (винограда, роз и др.). Они не слеживаются, под ними не скапливается излишняя влага, поэтому растения не подпревают.

Часто для осеннего мульчирования используют солому в чистом виде, она подходит для этих целей, но раскладывать ее нужно не слишком толстым слоем, чтобы не завелись грызуны. Она хорошо сохраняет тепло, но медленно разлагается. Ею мульчируют клубнику, виноград, ежевику.

Компост (двух- и трехлетний) - один из самых лучших видов мульчи. Его раскладывают слоем до 10 см, сверху прикрывают опавшими листьями, той же соломой, ветками или стеблями растений (крапивы, поздних цветов). Компост подходит для укрытия винограда, роз, ирисов, грядок с пряными травами и под овощные культуры. Можно укрыть почву корой или хвоей. Однако их раскладывают избирательно и в ограниченном количестве, поскольку они подкисляют почву.

Очень эффективный вариант осеннего мульчирования - комбинирование хвои с листьями, соломой и опилками. Такая мульча идет под голубику, бруснику, гортензии, рододендроны. А вот малину и смородину, плодовые деревья хорошо укрывать смесью хвойных опилок с компостом слоем до 20 см, а сверху - крапивой или бархатцами. Деревянная стружка, как и солома, медленно разлагается, поэтому их можно использовать вместе.

В числе растений, которые нуждаются в обязательном утеплении, - молодые саженцы и незрелые растения, многолетники, высаженные осенью плодовые деревья и декоративные кустарники, - продолжает Александр Агарков. Пора их утепления - с приходом холодов. При этом ориентируются на температуру воздуха, прогноз погоды и состояние растений. А когда установится погода, от которой растения защищают, проводится укрытие. Кстати, раннее укрытие опаснее, чем его отсутствие. Начало сезона - середина осени. Сначала растения окучивают, мульчируют и связывают кроны у тех, которые на зиму нужно укрывать.

В случае с деревьями веточками-листочками уже не обойтись, поскольку нужно укрывать не только корневую зону: потребуются нетканые материалы, камышовые маты, мешковина и другие материалы для утепления стволов.

В защите нуждаются капризные экзоты, растения-акценты и кустарники, цветущие на прошлогодних побегах. Обязательно надо укрывать розы, хризантемы, лилии, гортензии, флоксы, рододендроны, лаванду, клематисы, глицинии, гибискусы.