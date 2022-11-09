8 способов согреться, когда в квартире холодно

Простые хитрости помогут добавить тепла помещению.

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Батареи теплые, а дома хочется надеть свитер, носки и, может, еще пуховик? Первая мысль, когда хочется справиться с холодом в квартире, — включить обогреватель. Но это не лучший вариант: во-первых, прибор потребляет немало электричества, во-вторых, он сушит воздух. К тому же, этот гаджет может быть пожароопасным.

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Есть способы согреться гораздо проще и безопаснее.

Фольга

Речь идет не об обычной кулинарной фольге, а той, что поплотнее. Ее можно приобрести в строительных или хозяйственных магазинах. Установите фольгу, как экран, между батареей и стеной. Она начнет отражать тепло, не давая ему «обогревать улицу», а в квартире сразу станет приятнее находиться.

Включите вентилятор

Да, этот прибор нужен не только летом, но и зимой: он разгоняет воздух. Поэтому, если установить вентилятор «лицом» к батарее и включить на полную мощность, комната быстро нагреется.

Поменяйте простыни

Заведите специальные зимние комплекты постельного белья: фланелевые простыни позволят вечером нырять в теплую кровать, а значит, быстрее согреваться.

Ловите солнышко

Оно согревает комнату не только летом, поэтому, если вам повезло, и вы живете на солнечной стороне, открывайте шторы утром, а на закате снова задвигайте занавески. Так помещение быстрее нагреется и дольше останется теплым.

Добавьте уюта

Кажется, у теплого пледа, пушистого пледа, мягкой пижамы больше эстетической функции, но каждый из этих предметов позволяет быстрее согреться. К тому же, ковер служит отличной теплоизоляцией.

Зажгите свечи

Еще один способ сделать комнату уютнее и теплее — зажечь свечи. Важен не только огонек, но и аромат: запах ванили, корицы, яблока помогают физически ощутить тепло.

Изоляция окон

Довольно простой способ удержать тепло в квартире: наклеить на окно пленку с пузырьками. В помещении станет темнее, но значительно теплее.

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