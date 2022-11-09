Как сделать идеальную сервировку в осеннем стиле

Это может быть «яркая, сочная осень», «тёплый, задумчивый день» или «туманное утро».

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Дизайнер и стилист поделилась с ELLE DECORATION, как правильно сделать сервировку стола. Сначала нужно определить цветовую гамму.

Для ранней осени можно выбрать более яркие цвета – коралловый, медовый, винный, оливковый. Для более поздней – холодная бирюза, синий цвет.

Сервировку дизайнер условно делит на три слоя. Нижний – это постановочные тарелки, средний – тарелка поменьше или блюдце.

Верхний слой — это самая нарядная и детализированная часть. Декор можно сделать с помощью салфеток с сервировочным элементом, либо это может быть тарелка с интересным рисунком.

Елена Жарова рассказала, что ей очень нравится винтажная посуда, например, Стрыйского завода «Паламар». Это бокалы в виде девушек из французского набора, ваза-шар.