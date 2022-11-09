Чек-ап для питомцев: что нужно знать владельцу

Осень — время позаботиться о своем здоровье и здоровье ваших близких, в том числе питомцев. С наступлением холодов у кошек и собак, как у людей, повышаются риски обострения хронических заболеваний. Ветеринарный врач Александр Алясов, отмечает, что предупредить проблемы со здоровьем позволит профилактика. Разбираемся, как правильно подготовить животное к поездке в ветеринарную клинику на чек-ап и как часто нужно показывать питомца врачу.

Что такое чек-ап, и зачем он нужен моему питомцу

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Чек-ап подразумевает комплексное обследование здоровья вашего животного в целях профилактики. Некоторые ветеринарные клиники предлагают эту услугу под ключ. Чек-ап начинается с первичного приема у ветеринарного врача и обычно занимает не более часа: терапевт осмотрит и взвесит питомца, проверит температуру, оценит общее состояние и, если необходимо, назначит дополнительные анализы и обследования. По итогам осмотра вы получите информацию о текущем состоянии здоровья вашего питомца, а также рекомендации по графику вакцинаций и питанию. Своевременный визит к врачу в целях профилактики поможет выявить проблемы со здоровьем, если таковые есть, на ранних стадиях и предупредить их дальнейшее развитие.

Как часто нужно посещать врача с животным

То, насколько часто вам нужно посещать врача в целях профилактики, зависит не только от самочувствия вашего животного и его образа жизни, но и от его возраста. В среднем собак в возрасте до 12 месяцев приводят в ветеринарную клинику 2 раза за год: для первичного осмотра и последующей вакцинации. Если владелец планирует кастрацию животного, которую рекомендуют проводить в возрасте до года, перед операцией щенка или котенка также необходимо обследовать. Молодых собак и кошек до семи лет, у которых не наблюдается проблем со здоровьем, можно приводить на профилактический прием к врачу один раз в год.

Чек-ап здоровья можно совместить с плановой вакцинацией или другими рутинными процедурами, например, стрижкой когтей, чтобы не доставлять животному стресс от частых поездок в клинику. Здоровье пожилых животных старше семи лет следует проверять минимум дважды в год. Таким питомцам рекомендуется пройти расширенный чек-ап, чтобы проверить работу сердца и внутренних органов. Если у вашего питомца изменился аппетит, настроение, или он стал больше спать и меньше двигаться, это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Мой питомец не любит ветеринарные клиники, как мне подготовить его к поездке?

Заранее подготовить переноску

В целях безопасности кошек или небольших собак лучше всего перевозить не на руках, а в переноске. Для того, чтобы у животного не возникало неприятных ассоциаций с поездкой в ветеринарную клинику, важно сделать так, чтобы переноска для него была уже знакомым предметом. Достаньте переноску и оставьте ее открытой на несколько дней, постелите туда привычную лежанку или коврик, на котором спит ваш питомец, положите игрушку или поместите там миску с кормом. Непосредственно перед поездкой положите немного лакомства внутрь переноски и подождите, когда кошка или собака сама зайдет в переноску. Если животное отказывается заходить, оберните его одеялом, возьмите на руки и осторожно поместите внутрь. Чтобы снизить риск укачивания животного в дороге и ударов переноски о ноги или машину, прочно закрепите переноску ремнями безопасности.

При необходимости дать успокоительные

Для снижения стресса у кошек и собак перед поездкой в переноске или в машине можно распылить специальные успокаивающие феромоны. Они продаются в зоомагазинах и ветеринарных аптеках в формате спрея. Кошку в переноске также можно дополнительно накрыть сверху пледом, отсутствие зрительных раздражителей очень успокоит животное. Если для питомца даже непродолжительная поездка и визит к врачу является сильным стрессом, то рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с ветеринарным врачом и подобрать успокоительное в необходимой дозировке. Без консультации врача использовать успокоительные препараты крайне не рекомендуется.

Дать время освоиться в клинике и на приеме у врача

При посещении клиники проконсультируйтесь с персоналом, куда лучше поставить переноску. Кошек лучше ставить на поверхности повыше, так они чувствуют себя в большей безопасности из-за отдаленности от других животных.

Во многих крупных городах есть ветеринарные клиники с cat-friendly зонами, в которых для владельцев кошек предусмотрены особые условия для ожидания приема: приглушенный свет, высокие поверхности для расположения переносок, отсутствие собак по соседству. В кабинете не торопитесь достать животное из переноски поскорее — позвольте ему самому выйти, осмотреться и освоиться в кабинете врача. Потенциальный стресс для животного от посещения ветеринарной клиники — это одна из основных причин, по которой владельцы редко водят своих питомцев на профилактические приемы к врачу. Однако зная, как правильно спланировать поездку в ветеринарную клинику и подготовить животное ко встрече с врачом, можно минимизировать стресс, как у питомца, так и у владельца.