Подготовка роз к зиме: инструкция, как избежать ошибок

О том, как вы будете укрывать розы на зиму, нужно думать в момент покупки саженца. Но если вы выбирали сердцем, готовьтесь к тому, что усилий вам придется приложить больше.

«Рамблер» рассказывает, как подготовить розы к зиме, чтобы они выжили даже в самых суровых условиях и на следующий год поразили мощным ростом и пышным цветением на радость вам и зависть соседям.

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С чего начать

В идеале нужно заранее выбрать не только наиболее зимостойкий сорт роз, но и место посадки так, чтобы было удобно делать укрытие на зиму. Розы боятся не столько морозов, сколько влажности, а значит нужно продумать сделать такое укрытие, в котором кусты не будут выпревать. Форма и способ укрытия выбирается в зависимости от размера куста.

Останавливаем рост

Некоторые сорта роз способны цвести до самых морозов, но как бы не хотелось любоваться цветами, позволять розам цвести нельзя, иначе у них никаких сил не останется на подготовку к зимовке. Поэтому все новые бутоны нужно срезать, а старые оставить, пока не отцветут и не дадут плоды.

Вносим удобрения

Начиная с середины августа, нельзя вносить азотсодержащие удобрения, они стимулируют образование зеленой массы и цветение. Осенью нужно позаботиться о том, чтобы розы набрали достаточное количество полезных веществ, которые помогут успешно перенести зиму. Для этого нужно внести удобрения, содержащие фосфор и калий.

Проводим профилактику болезней

В середине осени почву вокруг розовых кустов нужно пролить медьсодержащими препаратами, это может быть 3-процентный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Это предупредит развитие грибковых заболеваний.

Обрезаем лишние побеги

Сейчас не рекомендуется слишком сильно укорачивать побеги перед зимой. Ориентируйтесь на размер укрытия, которое вы можете сделать. В любом случае стоить оставить не менее 40-50 сантиметров над поверхностью почвы. Обязательно нужно удалить слабые, засохшие, больные и слишком молодые побеги. Свежая поросль обычно отличается по цвету, жалеть не нужно, поскольку они могут подгнить и испортить весь куст. Также нужно обязательно удалить все листья.

Выбираем время

Нельзя укрывать розы слишком рано, морозы должны быть достаточно устойчивыми, если небольшие ночные заморозки только начались, а снег выпал и растаял, то делать пока ничего не нужно. Укрытие можно ставить, когда даже днем столбик термометра не будет подниматься выше нуля, а ночью температура будет понижаться до 5-10 градусов по Цельсию. Весной тоже нужно не пропустить момент и открыть розы вовремя, иначе они начнут гнить в укрытии, если будет слишком тепло и влажно.

Готовим укрытие

В южных регионах многие обходятся тем, что присыпают розы чистой, сухой землей. На невысокие кусты достаточно одного ведра земли, на крупные кусты уйдет три-четыре ведра. Землю насыпают холмиком так, чтобы скрыть под землей нижнюю часть ветвей.

В центральных и северных регионах укрытие понадобится более серьезное. Идеальный вариант — сделать короб из дерева или фанеры по размеру куста, в зависимости от того, какой из материалов вам доступен. Затем поставить короб, а сверху укрыть короб спандбондом или любым другим материалом, который будет сохранять тепло и при этом отводить влагу.

Еще один вариант — поставить металлические дуги, накрыть их рубероидом, а сверху спандбондом. Такой способ подойдет для укрытия плетистых роз, побеги которых вы можете уложить на землю. Кстати, при обрезке плетистых роз нужно вспомнить, клаймбер у вас или рамблер. У рамблеров цветы образуются на побегах второго года, это значит, что перед зимовкой нужно обрезать все старые побеги, на которых уже были цветы и оставить новые, но зрелые. Если новый побег не успел вызреть, его нужно также удалить. У клаймберов цветы образуются на одних и тех же побегах, это значит, что удалять все подряд не нужно, можно только те, которым уже больше 5-6 лет, или те, которые выглядят больными и слабыми.