Подготовка роз к зиме: инструкция, как избежать ошибок

О том, как вы будете укрывать розы на зиму, нужно думать в момент покупки саженца. Но если вы выбирали сердцем, готовьтесь к тому, что усилий вам придется приложить больше.
«Рамблер» рассказывает, как подготовить розы к зиме, чтобы они выжили даже в самых суровых условиях и на следующий год поразили мощным ростом и пышным цветением на радость вам и зависть соседям.
В идеале нужно заранее выбрать не только наиболее зимостойкий сорт роз, но и место посадки так, чтобы было удобно делать укрытие на зиму. Розы боятся не столько морозов, сколько влажности, а значит нужно продумать сделать такое укрытие, в котором кусты не будут выпревать. Форма и способ укрытия выбирается в зависимости от размера куста.
Некоторые сорта роз способны цвести до самых морозов, но как бы не хотелось любоваться цветами, позволять розам цвести нельзя, иначе у них никаких сил не останется на подготовку к зимовке. Поэтому все новые бутоны нужно срезать, а старые оставить, пока не отцветут и не дадут плоды.
Начиная с середины августа, нельзя вносить азотсодержащие удобрения, они стимулируют образование зеленой массы и цветение. Осенью нужно позаботиться о том, чтобы розы набрали достаточное количество полезных веществ, которые помогут успешно перенести зиму. Для этого нужно внести удобрения, содержащие фосфор и калий.
В середине осени почву вокруг розовых кустов нужно пролить медьсодержащими препаратами, это может быть 3-процентный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Это предупредит развитие грибковых заболеваний.
Сейчас не рекомендуется слишком сильно укорачивать побеги перед зимой. Ориентируйтесь на размер укрытия, которое вы можете сделать. В любом случае стоить оставить не менее 40-50 сантиметров над поверхностью почвы. Обязательно нужно удалить слабые, засохшие, больные и слишком молодые побеги. Свежая поросль обычно отличается по цвету, жалеть не нужно, поскольку они могут подгнить и испортить весь куст. Также нужно обязательно удалить все листья.
Нельзя укрывать розы слишком рано, морозы должны быть достаточно устойчивыми, если небольшие ночные заморозки только начались, а снег выпал и растаял, то делать пока ничего не нужно. Укрытие можно ставить, когда даже днем столбик термометра не будет подниматься выше нуля, а ночью температура будет понижаться до 5-10 градусов по Цельсию. Весной тоже нужно не пропустить момент и открыть розы вовремя, иначе они начнут гнить в укрытии, если будет слишком тепло и влажно.
В южных регионах многие обходятся тем, что присыпают розы чистой, сухой землей. На невысокие кусты достаточно одного ведра земли, на крупные кусты уйдет три-четыре ведра. Землю насыпают холмиком так, чтобы скрыть под землей нижнюю часть ветвей.
В центральных и северных регионах укрытие понадобится более серьезное. Идеальный вариант — сделать короб из дерева или фанеры по размеру куста, в зависимости от того, какой из материалов вам доступен. Затем поставить короб, а сверху укрыть короб спандбондом или любым другим материалом, который будет сохранять тепло и при этом отводить влагу.
Еще один вариант — поставить металлические дуги, накрыть их рубероидом, а сверху спандбондом. Такой способ подойдет для укрытия плетистых роз, побеги которых вы можете уложить на землю. Кстати, при обрезке плетистых роз нужно вспомнить, клаймбер у вас или рамблер. У рамблеров цветы образуются на побегах второго года, это значит, что перед зимовкой нужно обрезать все старые побеги, на которых уже были цветы и оставить новые, но зрелые. Если новый побег не успел вызреть, его нужно также удалить. У клаймберов цветы образуются на одних и тех же побегах, это значит, что удалять все подряд не нужно, можно только те, которым уже больше 5-6 лет, или те, которые выглядят больными и слабыми.
Если огромный розовый куст растет на арке и снять его не представляется никакой возможности, внимательно обрежьте его в зависимости от вида. Если вы не знаете точно, то ориентироваться можно по размеру бутонов: мелкие у рамблеров, крупные у клаймберов. Обязательно удалите все листья. А затем укройте спандбондом. Кстати, из спанбонда можно сшить удобный чехол. Снимите внимательно мерки и оставьте запас для того, чтобы чехол надевался на розу свободно.