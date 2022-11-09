Эксперт дал совет, как сохранить цвет белых вещей

Белая или просто очень светлая одежда, полотенца и постельное белье даже при использовании качественных средств для стирки со временем могут приобретать более тусклый и грязный оттенок, сереть или желтеть. Эксперт по уборке Брет Джексон рассказал, как сохранить белый цвет вещей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт советует использовать обычный лимонный сок.

Как и жидкие средства для стирки, его можно просто добавить в барабан или налить в дозатор лотка стиральной машины. Можно использовать концентрированный сок, продающийся в небольших бутылочках, или выжать его из плода самостоятельно. Цвет вещей станет ярче уже после первой стирки.

Кроме того, лимонный сок смягчает волокна ткани, придает ей свежий аромат, способствует удалению пятен. При этом кислота, содержащаяся в лимонном соке, бережно относится к тканям и не повреждает их волокна, как это могут сделать некоторые химические средства, передает издание «Профиль».