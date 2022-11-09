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36 минут назад

Эксперт дал совет, как сохранить цвет белых вещей

Вечерняя Москва

Белая или просто очень светлая одежда, полотенца и постельное белье даже при использовании качественных средств для стирки со временем могут приобретать более тусклый и грязный оттенок, сереть или желтеть. Эксперт по уборке Брет Джексон рассказал, как сохранить белый цвет вещей.

Эксперт дал совет, как сохранить цвет белых вещей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт советует использовать обычный лимонный сок.

Как и жидкие средства для стирки, его можно просто добавить в барабан или налить в дозатор лотка стиральной машины. Можно использовать концентрированный сок, продающийся в небольших бутылочках, или выжать его из плода самостоятельно. Цвет вещей станет ярче уже после первой стирки.

Кроме того, лимонный сок смягчает волокна ткани, придает ей свежий аромат, способствует удалению пятен. При этом кислота, содержащаяся в лимонном соке, бережно относится к тканям и не повреждает их волокна, как это могут сделать некоторые химические средства, передает издание «Профиль».

Каждая хозяйка хочет, чтобы в ее доме была чистота и порядок. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» составили топ-5 полезных советов для домохозяек.

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