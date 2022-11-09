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1 час назад

Лучшие комнатные растения для борьбы с плесенью

Ferra.ru

Плесень всё ещё встречается в некоторых домах. Вот какие растения помогут вам решить эту проблему.

Лучшие комнатные растения для борьбы с плесенью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые комнатные растения помогают снизить уровень влажности в помещении. Правда, при этом важно учесть особенности их содержания и тот факт, что не все из них будут хорошо себя чувствовать в ванной.

Существуют четыре растения, которые помогут вам избавиться от плесени.

Английский плющ

Он станет хорошим выбором для небольших ванных комнат. По словам экспертов, его нужно регулярно поливать, а растёт лучше всего он при ярком непрямом свете. Лучше всего поместить плющ в подвесной горшок или на верхнюю часть шкафа, так как плющ ядовит для питомцев.

Мирная лилия

Она любит тень и даже при высокой влажности будет хорошо расти. Более того, такой лилии даже не нужен прямой солнечный свет для роста. Мирная лилия подойдёт для людей с аллергией и астмой, но ядовита для домашних животных.

Змеиное растение (тещин язык)

Лучше всего это растение будет чувствовать себя при тёплой температуре и ярком свете. Кроме того, ухаживать за ним довольно легко: поливать нужно его раз в одну-две недели. Листья змеиного растения также могут фильтровать бытовые токсины.

Пальмы

Лучше всего для избавления от плесени подойдут бамбуковые пальмы, пальмы арека, пальмы «Леди»,карликовые финиковые пальмы и тростниковые пальмы.

Дом и сад,
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