Лучшие комнатные растения для борьбы с плесенью

Плесень всё ещё встречается в некоторых домах. Вот какие растения помогут вам решить эту проблему.
Некоторые комнатные растения помогают снизить уровень влажности в помещении. Правда, при этом важно учесть особенности их содержания и тот факт, что не все из них будут хорошо себя чувствовать в ванной.
Существуют четыре растения, которые помогут вам избавиться от плесени.
Он станет хорошим выбором для небольших ванных комнат. По словам экспертов, его нужно регулярно поливать, а растёт лучше всего он при ярком непрямом свете. Лучше всего поместить плющ в подвесной горшок или на верхнюю часть шкафа, так как плющ ядовит для питомцев.
Она любит тень и даже при высокой влажности будет хорошо расти. Более того, такой лилии даже не нужен прямой солнечный свет для роста. Мирная лилия подойдёт для людей с аллергией и астмой, но ядовита для домашних животных.
Лучше всего это растение будет чувствовать себя при тёплой температуре и ярком свете. Кроме того, ухаживать за ним довольно легко: поливать нужно его раз в одну-две недели. Листья змеиного растения также могут фильтровать бытовые токсины.
Лучше всего для избавления от плесени подойдут бамбуковые пальмы, пальмы арека, пальмы «Леди»,карликовые финиковые пальмы и тростниковые пальмы.