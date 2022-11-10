Раскрыт простой способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша Энн Рассел показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более двух миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах женщина показала комнату, где установлено несколько напольных и подвесных сушилок с бельем. Она пояснила, что в ее семье трое взрослых и ребенок. Так, чтобы избавить предметы гардероба от влаги в более короткие сроки в холодное время года инфлюэнсерша посоветовала размещать под сушилками с влажными изделиями включенный вентилятор, который будет их обдувать.