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2 часа назад

Раскрыт простой способ быстро высушить одежду после стирки

Lenta.ru

Блогерша Энн Рассел показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более двух миллионов подписчиков.

Раскрыт простой способ быстро высушить одежду после стирки
Фото: unsplashunsplash

На размещенных кадрах женщина показала комнату, где установлено несколько напольных и подвесных сушилок с бельем. Она пояснила, что в ее семье трое взрослых и ребенок. Так, чтобы избавить предметы гардероба от влаги в более короткие сроки в холодное время года инфлюэнсерша посоветовала размещать под сушилками с влажными изделиями включенный вентилятор, который будет их обдувать.

Кроме того, Рассел порекомендовала по возможности поставить неподалеку обогреватель, а также использовать осушитель воздуха, чтобы предотвратить появление сырости в помещении.

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