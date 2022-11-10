Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

За какие функции стиральной машины не стоит переплачивать

Ferra.ru

Все функции стиральной машины, как и любого устройства, можно разделить на полезные и бесполезные. Как отличить одни от других, рассказал пользователь iXBT.com.

За какие функции стиральной машины не стоит переплачивать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует ряд популярных функций, которыми часто оснащают стиральные машины. Это, например, поддержка Wi-Fi, отложенный старт, стирка пеной, сушка, дозагрузка, паровая обработка, интеллектуальная стирка, защита от протечек, контроль дисбаланса, самоочистка.

Обеспечить удобство пользования стиральной машинкой и сэкономить время помогут такие функции, как сушка, Wi-Fi и отложенный старт. Первая особенно полезна будет вместе с дистанционным управлением либо отложенным стартом. Правда, для полноценной реализации этой функции нужно, чтобы барабан был свободен на 30-40%. Благодаря Wi-Fi вы сможете управлять стиральной машиной дистанционно, а отложенный старт позволит вам стирать вещи в любое удобное время, даже ночью.

Сэкономить в долгосрочной перспективе деньги помогут вам такие функции, как защита от протечек и умная стирка.

Паровая обработка, стирка пеной и контроль дисбаланса помогут улучшить качество стирки.

А наименее полезные функции на сегодняшний день, по мнению автора статьи, - это дозагрузка и самоочистка. Первая из них даёт возможность положить вещи в машинку уже после начала стирки и подходит тем, кто стирает не так часто. Вторая функция полезна будет лишь для тех, кто постоянно стирает вещи, на которых много грязи или песка.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители