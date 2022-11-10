Ветврач объяснил, нужно ли одевать собак на прогулку

Непоседливые йорки в ярких комбинезонах, модник-бульдог в свитере, невозмутимый пудель в камуфляже и чёрный дог в ярко-красных дутиках на лапах – как только не наряжают хозяева своих питомцев. Но точно ли бобику нужно пальто или это скорее прихоть владельца? Корреспондент «ЗКЗ» поговорил об этом с ветеринарным врачом Бутовской ветеринарной лечебницы Иваном Филем.

Фото: Южное Бутово Южное Бутово

БОЛЬШИЕ ТОЖЕ МЕРЗНУТ

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В основном одевают на прогулки собак короткошёрстных пород.

"Левретки, тойтерьеры, чихуахуа, уиппеты очень даже могут мёрзнуть на холоде. У этих собак тонкая шерсть, поэтому на зиму им рекомендуется подготовить одежду. А вот шпицы, например, спокойно гуляют в морозы: у них густая и тёплая шерсть, так что им морозы не страшны", – говорит Иван Филь.

В зоомагазине можно найти самые различные варианты: модель на искусственном меху, шерстяное «пальто», комбинезон с капюшоном или без него. А вот нарядные юбочки и футболки – амуниция скорее для фотосессий. Для поздней осени и зимы собакам, как и человеку, лучше выбирать одежду потеплее.

"Крупные породы собак тоже могут нуждаться в комбинезонах и пальто. В сильные холода утепление может понадобиться, например, доберманам или ротвейлерам. Они короткошёрстные и не переносят мороза", – добавил Иван Филь.

Как ориентироваться, что пришла пора доставать шубу для бобика? При прогулках дольше 10 минут и температуре за окном ниже минус 7–10 градусов собак короткошёрстных пород лучше одевать в специализированную утеплённую одежду. На короткие прогулки «по нужде» можно выйти, не наряжаясь. Также принимайте во внимание, как именно вы гуляете. Если собака молодая, активная, на улице вы всю прогулку бросаете ей фрисби, комбинезон будет лишним, а может, даже сковывать движения. Во время неспешной прогулки по парку питомца лучше утеплить. Обращайте внимание на состояние четвероногого. От холода собаки начинают поджимать лапы, трястись, а иногда даже повизгивать. До такого лучше не доводить.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НАШИВКИ

На зиму лучше выбирать комбинезоны из непродуваемой ткани с утеплителем, на застёжках-липучках или затягивающемся шнурке. Если собака длинношёрстная, молния совсем не ваш вариант – шерсть будет попадать в механизм. Хорошо, когда на собачьей одежде есть светоотражающие нашивки: зимой темнеет рано, а с таким аксессуаром питомца будет видно на прогулке. Лучше покупать наряды, придя в магазин вместе с четвероногим: консультант поможет подобрать нужный размер. К удобной одежде собака быстро привыкает, поэтому проблем с приучением к тёплому гардеробу быть не должно. А вот с обувью сложнее.

ЧЕРЕВИЧКИ ДЛЯ НАЙДЫ

"Ботиночки собакам покупают не для защиты от холода, а для защиты нежных подушечек лап", – объясняет ветеринар. Дело даже не в морозе. На дорогах мегаполиса можно вляпаться в разнообразные химикаты, а они могут повредить кожу.

"Но часто питомцы отказываются выходить на улицу в обуви – просто ложатся и не встают до тех пор, пока ботинки не снимут, – признаёт Иван Филь. – Попробуйте приучить собаку при помощи дрессировки. Хвалите и угощайте животное лакомством всегда, когда оно хорошо реагирует на обувь. Любимец позволил надеть на себя ботинки? Это достойно угощения! Сделал пару шагов по коридору? Заслужил вкусный кусочек! Вышел в ботиночках на улицу? Отметьте и это похвалой и лакомством! Так животное поймёт, что согласиться надеть обувь выгодно. Если уговоры и лакомства результата не дали, то вместо обуви попробуйте воск для подушечек лап – он формирует защитную плёнку. Им нужно намазать лапки перед прогулкой, а по возвращении домой тщательно смыть", – рекомендует ветеринар.

Если подушечки лап всё-таки потрескались, помогает заживляющая мазь (продаётся в зоомагазинах). Такие мази разработаны специально для животных, и питомец не отравится, если слижет средство.