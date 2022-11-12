Кинолог рассказал, как отучить собаку лаять в доме

Чтобы отучить собаку лаять в доме, необходимо в первую очередь перестать подкреплять такое поведение: не нужно успокаивать питомца, лучше всего постепенно учить его сдерживаться от лая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В первую очередь не закрепляйте такое поведение: это может происходить, если вы, например, отвлекаете собаку лакомством в момент, когда она начинает лаять на шум. У нее может выработаться ассоциация, что за такое поведение поощряют, и всякий раз при постороннем шуме она будет лаять. Когда собака начинает лаять на дверь, на звонок или посторонний шум, необходимо позвать ее, назвав спокойным голосом ее кличку. Как только питомец обратит на вас внимание, необходимо похвалить его и поощрить лакомством. Делать это необходимо до того, как собака начнет лаять, а не в момент совершения этого действия», - сказал Голубев.
Он добавил, что постепенно необходимо увеличивать интервал между моментом, когда собака отвлеклась на хозяина и поощрением. Таким образом она научится сдерживаться и поймет, что за такое поведение ее хвалят.
«Также не нужно начинать успокаивать питомца, если он начинает лаять. Так вы можете закрепить ассоциацию: собака лает на шум за дверью, хозяин начинает ее гладить и успокаивать, проявляя внимание», - пояснил кинолог.
Голубев отметил, что лай для собак - средство коммуникации, и таким образом они могут предупреждать об опасности, выражать им радостное возбуждение или страх, панику, призыв о помощи.
«В первую очередь разберитесь в причинах лая. Также обратите внимание на свой подход к воспитанию животного: достаточно ли внимания вы уделяете собаке, включаете ли активности в прогулку, хватает ли питомцу времени на улице, чтобы не только справить нужду, но и разрядиться: побегать, познакомиться с сородичами, изучить новую местность», - заключил Голубев.