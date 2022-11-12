Кинолог рассказал, как отучить собаку лаять в доме

«В первую очередь не закрепляйте такое поведение: это может происходить, если вы, например, отвлекаете собаку лакомством в момент, когда она начинает лаять на шум. У нее может выработаться ассоциация, что за такое поведение поощряют, и всякий раз при постороннем шуме она будет лаять. Когда собака начинает лаять на дверь, на звонок или посторонний шум, необходимо позвать ее, назвав спокойным голосом ее кличку. Как только питомец обратит на вас внимание, необходимо похвалить его и поощрить лакомством. Делать это необходимо до того, как собака начнет лаять, а не в момент совершения этого действия», - сказал Голубев.