Денежное дерево: как ухаживать за растением круглый год

Сегодня расскажем, как правильно ухаживать за денежным деревом.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Температурный режим

Летом денежное дерево хорошо растет при комнатной температуре – максимум 27 градусов тепла. А зимой растение нужно держать в прохладе – от 10 до 14 градусов. Однако в комнате не должно быть ниже 7 градусов.

Влажность воздуха

Это растение не любит сильную влажность. Если же поверхность листвы бархатистая, то увлажнять такой куст из пульверизатора крайне нежелательно.

Освещение

Денежное деревце любит большое количество яркого солнечного света. При этом виды с зеленой листвой лучше растут в затенении. А вот толстянка с серебристой листвой в затенении может даже погибнуть.

Полив