Денежное дерево: как ухаживать за растением круглый год

Сегодня расскажем, как правильно ухаживать за денежным деревом.
Летом денежное дерево хорошо растет при комнатной температуре – максимум 27 градусов тепла. А зимой растение нужно держать в прохладе – от 10 до 14 градусов. Однако в комнате не должно быть ниже 7 градусов.
Это растение не любит сильную влажность. Если же поверхность листвы бархатистая, то увлажнять такой куст из пульверизатора крайне нежелательно.
Денежное деревце любит большое количество яркого солнечного света. При этом виды с зеленой листвой лучше растут в затенении. А вот толстянка с серебристой листвой в затенении может даже погибнуть.
В теплое время года субстрат в горшке необходимо увлажнять обильно 1 раз в 7 дней. Зимой куст вообще не нуждается в поливе. Осенью и весной поливать денежное дерево следует редко – 1 раз в две недели, говорится в статье сообщества «Dacha_sadovod».