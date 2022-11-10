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31 минуту назад

4 идеи, чтобы использовать подоконник не только для цветов

WomanHit.ru

Дизайнеры подскажут, как создать невероятно уютное пространство. Когда-то давно подоконники использовались исключительно для размещения многочисленных горшков с цветами или же туда отправлялись мелкие вещи, которые можно скрыть за шторами. Сегодня подоконник используется как полноценная часть жилого помещения. Мы расскажем, как вы можете с пользой для дела эксплуатировать свой подоконник, предварительно убрав оттуда те самые цветочные горшки.

4 идеи, чтобы использовать подоконник не только для цветов
Фото: WomanHitWomanHit

Запечатленные моменты

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Если вы почти профессионал в разведении симпатичных растений, вовсе не обязательно избавляться от всех горшков на подоконнике. Но дополнить подоконник все же стоит. Почему бы обустроить тематический уголок, расставив рамки с памятными фото. Не ограничивайте свою фантазию и воплотите все творческие задумки, например, подберите горшки для цветов и рамки для фото в одинаковом стиле или оформите их самостоятельно. Подключите к процессу детей, чтобы вся семья приняла участие в создании еще одного уютного пространства.

Больше света

Если фото вас не вдохновляют, украсьте подоконник оригинальными свечами, собрав разные цвета и формы. При желании можете использовать ароматические свечи, если ваши домашние не против. Будьте аккуратны со шторами — не задергивайте их в тот момент, когда свечи горят, да и смысл в том, что вы создадите дополнительный источник света, но при этом он не будет резать глаза. Особенно хорошо смотрятся высокие подсвечники, и в целом, вы можете размещать свечи на разной высоте, чтобы создать дополнительный световой эффект.

Make-up-зона

Отличное место для бьюти-процедур. В дневное время вам не понадобится дополнительный свет, тем более нет ничего лучше естественного дневного света, благодаря которому у вас получится максимально качественный макияж. Вы можете оградить эту зону от посягательств домашних животных и детей ширмой, чтобы вам точно никто не мешал и не воровал тушь из косметички, пока вы отвернулись.

Место для чтения

Если размеры подоконника позволяют «разгуляться», используйте его как место для чтения. Разбросайте подушки и постелите плед, чтобы не простудиться, ведь даже с закрытым окном вы будете охлаждаться в этом месте куда быстрее. Для большего уюта вы можете разместить дополнительную подсветку, например, LED-гирлянду. Чем выше этаж, тем больше возможностей для украшения и комфортного размещения.

Дом и сад,
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