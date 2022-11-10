Тиктокерша раскрасила скучный коридор картошкой

Чтобы раскрасить скучные белые стены, блогерша по имени Джианна Капуто вырезала узор на картошке. На ролик, в которым тиктокерша раскрасила коридор картошкой, обратило внимание издание The Sun.

Девушка регулярно публикует советы по дизайну интерьеров в TikTok для 31 тысячи своих подписчиков. В новом видеоролике она показала, как превратить обычный картофель в штамп для принтов на стене. Джианна разрезала картошку надвое и придала срезу объемную форму бантика.