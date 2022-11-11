Что делать, если в квартире слышен шум

Если в вашей квартире слышен шум батарей, вентиляции или холодильника от работающего ресторана, в первую очередь нужно сообщить об этом компании, из помещений которой доносится шум. Если договориться не получилось, нужно жаловаться в ведомство, рассказал Роспотребнадзор.

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«Жаловаться в Роспотребнадзор нужно, если требования не удовлетворили или проигнорировали. Чтобы вызвать специалиста для инструментальных измерений шума направьте официальное обращение в территориальный орган Роспотребнадзора», – пишут в ведомстве.

На ответ от организации, которая создает шум, дается 30 дней. В письме нужно указать суть нарушения, требования и срок устранения. Если просьбы проигнорированы, то можно обращаться в Роспотребнадзор.

Если соседи включают громкую музыку и поют в караоке

Звуки, которые издают люди, в ведомстве не измеряют, поэтому если сосед любит громко разговаривать, петь и играть на музыкальных инструментах, то нужно попробовать сначала с ним договориться. Если беседа результата не дала, то нужно обращаться в правоохранительные органы. Правила тишины устанавливаются отдельно в каждом регионе.

Если вентиляция соседнего ресторана мешает спать