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2 часа назад

Что делать, если в квартире слышен шум

РИА "ФедералПресс"

Если в вашей квартире слышен шум батарей, вентиляции или холодильника от работающего ресторана, в первую очередь нужно сообщить об этом компании, из помещений которой доносится шум. Если договориться не получилось, нужно жаловаться в ведомство, рассказал Роспотребнадзор.

Что делать, если в квартире слышен шум
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Жаловаться в Роспотребнадзор нужно, если требования не удовлетворили или проигнорировали. Чтобы вызвать специалиста для инструментальных измерений шума направьте официальное обращение в территориальный орган Роспотребнадзора», – пишут в ведомстве.

На ответ от организации, которая создает шум, дается 30 дней. В письме нужно указать суть нарушения, требования и срок устранения. Если просьбы проигнорированы, то можно обращаться в Роспотребнадзор.

Если соседи включают громкую музыку и поют в караоке

Звуки, которые издают люди, в ведомстве не измеряют, поэтому если сосед любит громко разговаривать, петь и играть на музыкальных инструментах, то нужно попробовать сначала с ним договориться. Если беседа результата не дала, то нужно обращаться в правоохранительные органы. Правила тишины устанавливаются отдельно в каждом регионе.

Если вентиляция соседнего ресторана мешает спать

Роспотребнадзор примет жалобы на инженерно-технический шум. Это могут быть громко работающие лифты, вентиляция, холодильное или отопительное оборудование. В том случае, если техника соседнего общепита работает круглыми сутками и хозяин не реагирует на жалобы, то можно смело писать в ведомство о нарушении норм шумового загрязнения.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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