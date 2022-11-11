Как изменить кухню без ремонта: три совета

Чтобы изменить кухню, не обязательно делать капитальный ремонт. Можно лишь заменить текстиль, организовать пространство и убрать лишний визуальный шум. Дизайнер Светлана Ломакина в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, как быстро поменять внешний вид кухни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь нужно организовать пространство. Каждая вещь должна быть на своем месте, не захламлять поверхности», – отмечает дизайнер интерьера.

К визуальному шуму можно отнести такие мелочи, как подставки для ножей, магниты на холодильнике, объяснила Светлана Ломакина.

Сейчас мебельщики также предлагают оставить корпус кухонной мебели, но заменить фасады на новые. Если менять фасады не хочется, то их можно покрасить и заменить ручки на более актуальные.

В плане текстиля стоит выбирать натуральные материалы, либо искусственные, но выглядящие как лен. Цвета предпочтительны спокойные, глубокие.