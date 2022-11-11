Раскрыта категория дачников, которые чаще сталкиваются с ворами

Директор депаратмента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в беседе с радио Sputnik рассказал, какие дачники больше рискуют столкнуться с ворами.

Фото: Рамблер Рамблер

По словам эксперта, поздней осенью в дачных поселках число краж возрастает. Как правило, жертвами злоумышленников становятся владельцы дач, которые летом нанимают незнакомых строителей по объявлениям в сети.

Мезенцев подчеркнул, что это не касается строителей, которые работают на территории одного дачного товарищества из года в год.

Как отметил специалист, нанятые в интернете строители могут не только плохо выполнить работу, но также оказаться ворами.