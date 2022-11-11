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3 часа назад

Названа категория дачников, на участки которых чаще заглядывают воры

Мира Маркина

Директор депаратмента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в беседе с радио Sputnik рассказал, какие дачники больше рискуют столкнуться с ворами.

Раскрыта категория дачников, которые чаще сталкиваются с ворами
Фото: РамблерРамблер

По словам эксперта, поздней осенью в дачных поселках число краж возрастает. Как правило, жертвами злоумышленников становятся владельцы дач, которые летом нанимают незнакомых строителей по объявлениям в сети.

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Мезенцев подчеркнул, что это не касается строителей, которые работают на территории одного дачного товарищества из года в год.

Как отметил специалист, нанятые в интернете строители могут не только плохо выполнить работу, но также оказаться ворами.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что собака спасла дом от воров, забрала украденные вещи и вытащила кошек из пожара.

Дом и сад,Федор Мезенцев,
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