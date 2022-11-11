Почему земля в цветочных горшках сохнет слишком быстро и что надо изменить

Растения, которые мы выращиваем в квартирах, чаще всего имеют южное или даже тропическое происхождение. Их агротехника может сильно различаться, но, если вы заметили, что при правильном режиме полива почва в горшке пересыхает за слишком короткое время, решать проблему нужно как можно скорее. Разберемся, почему земля в цветочных горшках сохнет слишком быстро.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Видео дня

Влияние условий содержания

Если изучить условия выращивания конкретной культуры, будет обязательно сказано, насколько она влаголюбива, сколько света ей требуется — и при какой оптимальной температуре наиболее комфортно живется. Некоторые аспекты содержания могут влиять на быстрое пересыхание почвы.

Размещение

Светолюбивым растениям хозяин старается предоставить самое освещенное место в доме — чаще всего это подоконник окна, выходящего на юг. Одновременно с отличной инсоляцией зеленый питомец при таком размещении может получить ожоги листьев и перегрев земляного кома, особенно в летнее время. При этом испарение воды из почвы в горшке будет происходить гораздо быстрее обычного, да и само растение станет выкачивать влагу интенсивнее, стараясь сохранить тургор листьев.

Решение проблемы — убрать питомца подальше от прямых солнечных лучей или притенить южное окно сеткой или тонкой тканью, по крайней мере в самый солнечный период.

Подобный эффект может наблюдаться и при размещении

близко к батарее отопления. Кроме пересушенного воздуха, который плохо влияет на листву, это также провоцирует перегрев — соответственно, скорое высыхание почвы. Что ж, если вы решили обзавестись зимним садом, придется устраивать растениям комфортные места обитания.

Режим и способ полива

Несомненно, существует масса влаголюбивых растений (

technoexport%2Fanturium_20-217930.html" target="_blank" class="scr-link scr-link-type-any scr-link-transit" rel="nofollow noopener noreferrer">антуриум

, циперус, фиттония и другие), при этом немало и тех, что выдерживают засуху. В зависимости от времени года у большинства растений меняется потребность во влаге. Однако нередко цветовод, выбрав однажды определенный график полива, продолжает ему следовать, не учитывая происходящих перемен.

Если вы привыкли за осень-зиму все поливать раз в 10 дней, и этого было достаточно, то весной и летом некоторые зеленые питомцы могут пересыхать гораздо раньше. Временные рамки перехода растений в активное состояние у разных культур различаются, но в среднем летом требуется в 2-3 раза более частый полив, чем зимой.

Возможно, какому-то из ваших растений больше подходит способ полива с погружением горшка в емкость с водой. После постепенного окунания ждут, пока субстрат хорошо напитается (некоторые виды можно оставить в воде на 10-15 минут), затем дают лишней влаге стечь и возвращают питомца на свое место.

Учтите, что быстрее пересыхает почва у цветов в глиняных горшках без глазури по сравнению с пластиковыми, так как в первом случае вода может частично испаряться не только с поверхности почвы, но и через стенки.

На скорость просыхания земляного кома влияет и естественный рост: когда растению становится тесно в горшке, оно гораздо быстрее высосет воду из небольшого объема доступной почвы и начнет страдать от нехватки влаги.

Качество почвосмеси

Грамотно подобранная почвосмесь напрямую влияет на развитие комнатных растений. В дикой природе их родственники все необходимое получают естественным способом — а они при домашнем выращивании вынуждены довольствоваться только тем, что находится внутри небольшого объема горшка.

Как правило, в качестве основы для составления почвосмеси используют

. Такие грунты более рыхлые и легкие, в них хорошо проникают вода и воздух, они сохраняют свои свойства длительное время. Универсальные смеси подходят для большинства комнатных растений, а для тех, что требуют особых условий, в нее добавляют необходимые компоненты. Например:

кактусы и суккуленты предпочитают бедные грунты с высокой проницаемостью, поэтому для них смесь дополняют песком (до половины объема);сенполиям и другим геснериевым по вкусу кислая почва, поэтому в нее подмешивают верховой торф и хвойную землю;комнатным папоротникам нравится влажная, рыхлая и питательная почва. Для них, кроме качественного нейтрального торфа, берут богатый листовой перегной.

Однако часто садоводы сталкиваются с быстрым пересыханием торфогрунта. Это происходит с неудачными почвосмесями, в которых торф, однажды высохнув, перестает впитывать воду. Если это ваш случай, то растение необходимо пересадить в качественный субстрат.

Природный биологически активный грунт «

» обладает всеми необходимыми свойствами для выращивания комнатных растений. Он содержит высококачественный торф, добытый на ведущем предприятии Тверской области «Васильевский мох». Очень важно, что инновационные компоненты в составе способствуют активному удержанию влаги в грунте, улучшают его гидрофильность. Особые добавки нормализуют водный баланс, снижают риски пересыхания и переувлажнения почвы.

Кроме того, биогрунт «Zemdorf Гидрофильный» обогащен макро- и микроэлементами. Содержание азота — 300 мг/л, фосфора — 200 мг/л, калия — 430 мг/л. В нем также присутствуют магний, железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден — все необходимое для гармоничного развития растений. Природные биологически активные добавки в составе мягко подавляют неблагоприятные для роста растений факторы без применения «химии», обеспечивают естественное восстановление почвы и улучшают ее супрессивность (самостоятельное подавление вредных микроорганизмов).

Грунт «

Zemdorf Гидрофильный

» универсален — его можно использовать для самых разных зеленых питомцев, даже влаголюбивых. Однако при желании вы можете добавить в него компоненты для создания особых условий, требующихся растению.

Если сохнет почва у вновь купленного растения

Растения в цветочных магазинах практически всегда продают в транспортировочных таре и субстрате. В качестве контейнера обычно выступает тесный тонкостенный горшок с крупными отверстиями для оттока влаги. В качестве субстрата часто используют торф, иногда туда добавляют кокосовое волокно, мох и удобрения.

При поливе такого растения с высохшим субстратом можно видеть, что вода, не задерживаясь, проходит сквозь него и моментально оказывается в поддоне. При этом «грунт» остается сухим. Конечно, в таких условиях растение долго не протянет, поэтому его нужно пересаживать. Однако есть нюанс.

Если вы приобрели питомца с декоративной листвой или просто не цветущего в настоящее время, то пересадку нужно сделать как можно скорее. Для этого следует выбрать горшок правильного размера, оптимальный гидрофильный грунт и дренаж — некрупные гальку, керамзит или речной песок. Слой гальки для некрупных растений составляет примерно 1 см, для объемных — 2 см, речной песок насыпают до четверти объема горшка.

Цветущее растение сразу пересаживать нельзя: следует дать ему возможность отцвести. Чтобы такой питомец чувствовал себя комфортно, по мере необходимости его нужно поливать погружением в воду.

Посаженные в новый горшок и свежую почву растения хорошо приживутся и будут чувствовать себя отлично, если вы все сделаете правильно, а с этим вам помогут советы из статьи

.

Решить проблему быстрого пересыхания почвы в горшке комнатного растения несложно, важно правильно определить причину — и действовать. Часто бывает достаточным подкорректировать режим полива или просто переставить питомца в более подходящее место. При необходимости пересадки используйте оптимальный гидрофильный грунт, который будет способствовать отличному развитию растения и избавит вас от беспокойства.

Автор статьи: