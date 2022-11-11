Названы модные тенденции интерьера ванной комнаты в 2023 году

В последние годы ванная комната превращалась из узконаправленного помещения в полноценное пространство для отдыха.

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Дизайнеры Elle Decoration рассказали, что в 2023 году такая тенденция только усилится. Из ванной комнаты можно сделать спа-зону со столиком, удобной банкеткой, подставкой для смартфона или ноутбука.

Также в трендах – натуральные материалы. Это может быть дерево, камень, обилие растений.

В интерьере ванной комнаты в 2023 году лучше использовать светлые тона, которые ассоциируются с чистотой и спокойствием. Предпочтение стоит отдать тёплым оттенкам.

Следует отказаться от острых углов в пользу мягких и обтекаемых форм. Также приветствуются ребристые фактуры, бороздки на стекле и дереве.

Освещение должно быть роскошным – объёмные светильники и хрустальные люстры.