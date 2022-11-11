Реальные отзывы: скребок-щетка для чистки ковров и одежды

Множество приспособлений создается для упрощения жизни и максимального удобства в уборке квартиры. Скребок-щетка для чистки ковров, мебели и одежды, как заявляют производители, должен помочь очистить мягкие поверхности и одежду от шерсти домашних животных и катышков. "Рамблер" разобрался, как работает скребок, сколько стоит и довольны ли им покупатели.

Фото: Рамблер Рамблер

Скребок-щетка – приспособление компактное и легкое. Может быть полностью силиконовым, пластиковым или с деревянной ручкой и стальным лезвием. Предполагается, что для чистки мебели и ковров металлическое изделие подойдет лучше, а силиконовое – для удаления катышек, шерсти и волос с одежды. Однако многие используют металлический скребок как универсальное средство. Щетка с лезвием легко моется в воде и довольно успешно справляется с очисткой.

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Цены на скребок примерно везде варьируются в среднем между 150 и 190 рублями. Прослужить такая вещь должна долго, а в уходе очень проста. Отзывы покупателей говорят о том, что многое зависит от того, где вы приобретете скребок. На рынке интернет-магазинов, особенно китайских, они представлены в большом количестве.

Большая часть покупателей считает приобретение удачным за его эффективную работу. Однако многие из них подчеркивают, что в использовании скребка для удаления катышков с одежды важна предельная аккуратность. К тому же отмечается, что он не подходит для чистки деликатных тканей, так как может оставить зацепки.

Реальные отзывы

Отлично справляется со своей функцией. Вначале пропылесосила, потом еще столько собрала! Зубчики железные, не цепляют ворс.

Отлично справляется со своей задачей. Наконец-то, волоски и мелкие крошки можно с лёгкостью убрать с ковров. Довольно компактный. Две стороны с разными зубцами – мне нравятся металлические. Ковровые покрытия не страдают от чистки скребком

Попробовала уже, очистила палас от шерсти кота. Замечательно всё! Очень нужная вещь, берите, не ошибётесь.

Одно сплошное достоинство! Чистит отлично, выгребает кошачьи волосы из рельефного ковра на отлично. После обработки скребком пылесос требуется лишь удалить пыль.