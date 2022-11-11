Как раскусить уловки продавцов-обманщиков в «Черную пятницу»

Многие продавцы используют разные уловки, чтобы продать некачественные товары или сильно завысить цену. Эксперт по коммуникациям и связям с общественностью Павел Шашлов рассказал, как не дать себя обмануть в «Черную пятницу».

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Эксперт отметил, что перед покупками следует заранее проанализировать цены на товары, которые хочется купить. Это поможет не приобрести товар с фальшивой скидкой или вовсе дороже, передает «Газета.ру». Не стоит реагировать на таймеры, которые «кричат», что через несколько часов или минут выйдет время на покупку по «приятной» цене. Особенно если продавец говорит о том, что это последний товар, а все остальные быстро разобрали.

По словам эксперта, такие сообщения наводят на мысль, что товар хороший, раз его так быстро раскупили, и создается ощущение упущенной возможности. Но Павел Шашлов отмечает, что необходимо хорошо подумать, действительно ли этот товар необходим. Кроме того, во время «Черной пятницы» активизируются мошенники, которые создают огромное количество копий популярных сайтов. Ничего не подозревающий покупатель заходит на фальшивый сайт и тратит там свои деньги, не получая желаемый товар.